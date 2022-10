Kuckuckskinder: Welche Rechte haben (Schein-)Väter?

Was ist ein Kuckuckskind?

Der Begriff "Kuckuckskind" meint, dass der vermeintliche Vater nicht der biologische des Kinds ist. Genaue Zahlen darüber, wie häufig das Phänomen der sogenannten "Kuckuckskinder" ist, gibt es nicht. Schätzungen gehen von 2-12 % aus. Jemand, der im Glauben an eine Vaterschaft, die gar nicht wirklich besteht, Kindesunterhalt leistet, hat später möglicherweise Ersatzansprüche.

Der rechtliche Begriff dafür ist Scheinvaterregress. Abgesehen von den rechtlichen Folgen, gibt es aber auch schwerwiegende emotionale und psychische Verletzungen, die mit einer solchen Entdeckung einhergehen. Für Kinder ist das Wissen um die eigenen Eltern identitätsstiftend. Auch Vätern kann es sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn sich herausstellt, dass das Kind, welches man jahrelang von der Schule abgeholt und aufgezogen hat, biologisch gar nicht mit einem verwandt ist.

Was kann man rechtlich gegen ein (vermeintliches) Kuckuckskind unternehmen?

Hat ein Vater Zweifel darüber, ob der eigene Sprössling wirklich von ihm abstammt, gilt es einiges zu beachten. Was häufig nicht bekannt ist: Man hat nicht unbegrenzt Zeit, rechtlich etwas zu unternehmen. Wenn ein Vater "ernstliche Zweifel" hegt, ob er denn wirklich der Vater des Kindes ist, hat er zwei Jahre Zeit. Innerhalb dieser Frist muss ein entsprechender Antrag, mit dem Ziel, in Zukunft nicht mehr der (rechtliche) Vater des Kindes zu sein, bei Gericht eingebracht werden.

Man soll also nicht unbegrenzt, auch noch nach Jahren, eine Eltern-Kind-Beziehung auflösen können. Zugegebenermaßen sind zwei Jahre keine lange Zeit. Um diese doch kurze Frist bei einer derartig gewichtigen Sache auszugleichen, gibt es aber strenge Regeln, die die Rechtsprechung als Maßstab für die "ernsten Zweifel" annimmt. Die Frist für die gerichtliche Geltendmachung der Nichtabstammung beginnt erst mit dem ernstlichen Zweifel zu laufen.

Eine bloße Vermutung, dass man nicht der Vater ist, reicht nicht aus, um diese Frist auszulösen. Auch nicht fristauslösend, sind zum Beispiel Gerüchte, dass man nicht der Vater ist. Weiß aber der Vater, dass er physisch gar nicht in der Lage ist ein Kind zu zeugen oder hatte er zum Beispiel gar keinen Geschlechtsverkehr mit der Frau in der Zeit, befand er sich längere Zeit im Ausland, ist zeugungsunfähig oder gibt es andere schriftliche Beweise dafür, dass er gar nicht der Vater sein kann, wird so etwas diese ernsten Zweifel regelmäßig sehr wohl auslösen müssen.

Lässt man diese zwei Jahres Frist ungenützt verstreichen, bleibt man (rechtlich) Vater. Mit allen - auch finanziellen - Folgen, die mit einer Vaterschaft verbunden sind. Das bedeutet: Hat man den Zeitpunkt für die gerichtliche Geltendmachung überschritten, schuldet man auch weiterhin Kindesunterhalt. 30 Jahre nach der Geburt des Kindes kann sich ein Vater jedenfalls nicht mehr lösen. Nach dem Motto, wer 30 Jahre Vater war, bleibt es auch.

Was sind die rechtlichen Konsequenzen? Von wem kann der Scheinvater Ersatz fordern?

Wenn gerichtlich und mit einem Vaterschaftstest festgestellt wurde, dass der Scheinvater nicht der biologische Vater ist, kann vom "echten" Vater Ersatz für den bisher geleisteten Kindesunterhalt verlangt werden. Das ist aber nicht unbegrenzt möglich, sondern nur sofern der "echte" Vater auch entsprechend wirtschaftlich leistungsfähig ist. Kindesunterhalt hängt neben dem Alter des Kindes auch immer vom Einkommen beziehungsweise der wirtschaftlichen Situation der unterhaltspflichtigen Person ab. Das bedeutet, ist der richtige Vater nicht so zahlungskräftig, muss er dem Scheinvater nur den Betrag ersetzen, den er auch dem Kind an Unterhalt leisten hätte müssen.

Ob der Scheinvater das Kind auf die teuersten Sprachreisen geschickt hat und jahrelang Golfstunden bezahlt hat, ist dabei unerheblich. Außerdem kann der biologische Vater des Kindes nur in Anspruch genommen werden, wenn seine Identität überhaupt bekannt ist. Die Mutter muss aber die Identität des wahren Vaters nicht preisgeben, wenn sie das nicht möchte. Grundsätzlich könnte sich der Scheinvater auch überlegen, vom Kind die geleisteten Unterhaltsleistungen zurückzufordern - allerdings mit fraglichem Erfolg. Einerseits sind Kinder meistens nicht vermögend und außerdem wird vom Kind regelmäßig erfolgreich vorgebracht werden können, dass die erhaltenen Unterhaltszahlungen schon gutgläubig verbraucht worden sind.

Schadenersatz gegen die Mutter?

Ein in der Praxis häufig beschrittener Weg ist es, Schadenersatzansprüche gegen die Mutter geltend zu machen. Wenn die Mutter den Scheinvater durch bewusst unwahre Aussagen in die Irre geführt hat, und er deshalb angenommen hat, der Vater des Kindes zu sein, kann sie schadenersatzpflichtig werden. Entstammt das Kind einem Seitensprung während aufrechter Ehe, kann auch die Verletzung der ehelichen Treuepflicht (siehe auch Scheidung) den Schadenersatzanspruch auslösen.

Soziale und rechtliche Folgen

Die Sache mit dem Wissen ist, dass man es nicht mehr rückgängig machen kann. Betroffene Väter fühlen sich häufig in ihren Grundfesten erschüttert. Es ist nachvollziehbar, dass man sich als Scheinvater hintergangen fühlt und wütend ist. Fraglich ist allerdings, ob es immer der richtige Weg ist, Gerichte anzurufen. Gerade in so sensiblen Lebensbereichen können gerichtliche Entscheidungen oder gesetzliche Regelungen, auch wenn sie notwendig sind, nie der Situation ganz gerecht werden.

Es empfiehlt sich für Betroffene, auch die sozialen Folgen miteinzubeziehen. Selbst wenn der Vater nicht der biologische Erzeuger eines Kindes ist, ist dennoch eine jahrelange Eltern-Kind-Beziehung gewachsen und der Scheinvater ist jedenfalls der soziale Vater des Kindes. Das hat nicht nur für Väter, sondern auch für das Kind massive Auswirkungen, wenn dieses Eltern-Kind-Verhältnis gerichtlich aufgelöst wird. Die finanzielle Entschädigung des Scheinvaters ist nur eine Komponente. Mit dem rechtlichen Wegfall der Vaterschaft gehen nämlich auch elterliche Rechte verloren. Denkbar wäre natürlich, dass dennoch ein (gerichtliches) Kontaktrecht zum Kind festgesetzt werden kann, wenn dies im Interesse des Kindes sein sollte. Im schlimmsten Fall kann allerdings auch ein gänzlicher Kontaktabbruch mit dem Kind einhergehen.

Eigene Erfahrungen: "Mein Papa ist nicht mehr mein Papa"

Laut Psychologin Anja Paulmann gibt es verschiedene Reaktionen bei Kuckuckskinder, sobald sie erfahren, dass ihre Eltern nicht ihre biologischen sind. Die, die schon daran zweifeln bevor sie überhaupt das Ergebnis in der Hand haben, fühlen meist sogar eine Art der Erleichterung. Andererseits kann es für viele auch ein riesiger Schock sein, wenn sie die Nachricht erhalten, dass sie ein Kuckuckskind sind. Die Verarbeitung dieses Ergebnisses ist in vielen Fällen sehr schwer zu bewältigen, da es an genügend Menschen mangelt, denen sie sich anvertrauen können.

Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen und für sie war es ein Schock, da sie noch relativ jung war, als sie erfahren hat, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Vater ist. Es ging alles relativ rasch und so gut wie alles wurde über ihren Kopf hinweg entschieden. Sie wusste nicht wirklich, was eigentlich um sie herum passiert und wie sie damit umgehen sollte. "Ich hätte mir damals gewünscht, dass jemand mit mir spricht."

Und am Ende war nur noch der Satz: "Mein Papa ist nicht mehr mein Papa." Dies war schwer zu begreifen, denn schließlich wurde über Jahre hinweg eine gute Papa-Kind-Beziehung aufgebaut. "Für mich war das alles nicht nachvollziehbar und unverständlich - es hat mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war traurig und wütend zu gleich", erinnert sie sich.

Auch die Zeit danach war alles andere als leicht, da sich der Scheinvater von ihr abgewandt hat. Diese Zeit wird sie nie vergessen, da sie damals dachte, dass sie Schuld an der Situation habe. Sie würde sich wünschen, dass andere Familien offener mit dem betroffenen Kuckuckskind reden und ihm vor allem klar machen, dass nichts davon seine Schuld sei. Kinder können schwierige Situationen noch nicht abschätzen und ziehen dann falsche Schlüsse. Die damalige Zeit prägt die Betroffene bis heute - negativ. Solche einschneidenden Erlebnisse hinterlassen ihre Spuren.

Über die Autorin: Theresa Kamp ist Juristin in der Kanzlei Law and Beyond und auf Familienrecht spezialisiert. Alle Infos gibt's hier: www.lawandbeyond.at