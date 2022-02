Kylie Jenner gibt Geburt von zweitem Kind bekannt

TV-Sternchen, Model und Jungunternehmerin Kylie Jenner hat am Sonntag die Geburt ihres zweiten Kindes bekanntgegeben. Auf Instagram postete die 24-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto einer Babyhand, die von einer weiteren Hand berührt wird. Als Geburtsdatum gab sie den 2. Februar an, mit einem blauen Herz-Emoji versehen. Zusammen mit ihrem Freund, US-Rapper Travis Scott (30), hat Jenner bereits eine Tochter, Stormi Webster, die am 1. Februar vier Jahre alt wurde.

Unter ihrem Post bekam Jenner zahlreiche Glückwünsche, darunter von Scott, ihrer Mutter Kris Jenner und ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian. Mehrere Promi-Portale, darunter "TMZ.com", deuteten das blaue Herz-Emoji als Hinweis, dass Jenner einen Buben bekommen hat. Sie selbst machte dazu keine weiteren Angaben.

Im September hatte das Model die Schwangerschaft mit einem Instagram-Video verkündet. Damals teilte sie einen Clip, in dem sie unter anderem einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild hält und ihren rundlichen Bauch zeigt.