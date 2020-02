Oh là là! Lady Gaga zeigt ihren neuen Freund!

Ihr dachtet, dass Lady Gaga nach ihrer gelösten Verlobung mit Christian Carino im letzten Jahr tatsächlich heimlich was mit ihrem "A Star Is Born"-Kollegen Bradley Cooper hatte? Tja, die Indizien sprachen schon ein wenig dafür... Vor allem, weil es auch bei Bradley und seiner mittlerweile Ex-Frau Irina Shayk gewaltig kristelte. Nun gibt es aber den Beweis, dass wir dieses Gerücht ein für allemal begraben können: Lady Gaga hat einen neuen Freund und macht ihre neue Liebe sogleich auf Instagram öffentlich.

Wer ist Lady Gagas neuer Freund?

Doch in wessen Armen begibt sich die 33-Jährige auf diesem Boot vor der Küste Miamis? Es ist der Unternehmer Michael Polansky. Sagt uns jetzt nicht unbedingt viel. Was wir aber wissen: Er erinnert uns ein bisschen an Robbie Williams oder an den jungen George Clooney. Und mit ihm scheint es der Sängerin recht ernst zu sein: Nachdem die beiden bei der Super Bowl händchenhaltend zu sehen waren, soll sich Mr. Polansky auch mit Lady Gagas Mutter unterhalten haben. Jaaa... der Gute wurde bereits der Mama vorgestellt. Bei der After-Show-Party sollen Mutter Cynthia Germanotta und ihr Schwiegersohn in spe bereits geplaudert haben. Fix zamm – nennt man das in unserer Sprache. Hach, wir freuen uns für Gaga...

Das könnte dich auch interessieren:

Lady Gaga äußert sich erneut zur Vergewaltigung in ihren Teenagerjahren