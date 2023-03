Latte macchiato und Co sind Dickmacher

Kaffee war gestern - heute trinkt man Latte macchiato, Moccacino oder Frappé Caramel. Was einige Kunden dabei nicht wissen: Manche dieser Kreationen aus dem Coffee-Shop sind das reinste Hüftgold.

Kaffee hat doch kaum Kalorien, denken viele. Das stimmt zwar, wenn man ihn schwarz und ohne Zucker trinkt. Im Coffee-Shop lauern aber lauter Dickmacher: Denn Kreationen wie Latte macchiato oder Frappuccino haben es in sich. Und nascht man dazu noch einen Keks oder Muffin, kann sich diese Mischung erst recht auf den Hüften bemerkbar machen. "Das sind geballte Kalorien", sagt die Ernährungswissenschafterin Margret Morlo. Die Kombination aus Milchkaffee und einer Süßigkeit ergebe etwa 500 Kalorien. Das sei ein Viertel des Tagesbedarfs, der bei Erwachsenen im Schnitt 2.000 Kalorien beträgt.

Viele Menschen hätten dabei gar nicht das Gefühl, dass sie bei so einer Kaffeepause mehr Kalorien zu sich nehmen als sonst, sagte Morlo. Dabei ersetze die Menge an Milch nahezu eine gute Zwischenmahlzeit: "Wenn ich etwa 150 Milliliter Vollmilch in den Kaffee gebe, sind es fast schon 100 Kalorien", erklärte die Diät-Assistentin. Wer den Milchkaffee noch süßt, nimmt bei etwa zehn Gramm Zucker noch weitere 40 Kalorien auf. Ein Caffe Latte geht bei den meisten als kalorienarmes Getränk durch, ohne das Bewusstsein dafür, dass darin zum Beispiel Zucker und Fett enthalten sind. Noch mehr Kalorien hat ein Eiskaffee: Neben Kaffee kommen da meist noch Vanilleeis und Schokostreusel rein sowie Schlagobers drauf.

"Milch ist ein gehaltvolles Lebensmittel", sagte Morlo. Sie empfahl als Ausgleich zum Caffe Latte, mittags beispielsweise nur einen Salat zu essen. Wer oft Kaffee mit viel Milch, Zucker und vielleicht noch Caramel-Sirup trinkt, müsse an anderer Stelle beim Essen einsparen. "Wer das zu häufig macht und die Kalorien nicht verbraucht, nimmt zwangsläufig zu", warnt Morlo.

Um dem vorzubeugen, könnten Kunden im Coffee-Shop darum bitten, dass bei der Zubereitung fettarme Milch verwendet wird. "Doch das spart nur ein bisschen Kalorien ein", sagte die Ernährungsexpertin. Wichtig sei es, sich nichts vorzumachen: "Bewusst entscheiden - und dann den Cafe Latte aber auch genießen, ohne sich danach zu ärgern."