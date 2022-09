Leaders in Heels launcht erstes Networking Event in Wien

Die Female Networking Community “Leaders in Heels” veranstaltete am 08.09.2022 ihr erstes Netzwerkevent in Wien. Die Gründerinnen Vada Müller und Barbara Korshunova luden Newcomer und etablierte Geschäftsfrauen aus der Kreativbranche zum gemeinsamen Austausch, Essen und Trinken ein.

Zahlreiche Jungunternehmerinnen, Female Executives und Investorinnen trafen sich gestern in Wien, um über die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und die Vorurteile gegenüber Frauen in der Businesswelt zu diskutieren.

Das Event zeichnet den Auftakt zur neuen Wiener Female Community “Leaders in Heels”, die sich als Ziele gesetzt hat, mit Geschlechtsstereotypen im Arbeitsalltag aufzuräumen und Newcomerinnen zum Gründen zu animieren.

“Wir sehen nach wie vor einen großen Unterschied zwischen der Male und der Female Startup-Szene. Mit Leaders in Heels wollen wir u.a. diese Kluft verringern!”, erklärt Gründerin Vada Müller eine der Visionen von Leaders in Heels.

Den Start des Speakerinnen-Programms machten zwei Unternehmerinnen aus Deutschland, die extra für das Event anreisten. Beirätin und Mentorin Marlis Jahnke ging auf die ersten Fragen und Antworten beim Gründen ein, während CEO von weDress Collective Jasmin Huber anschließend spannende Insights über ihre Suche nach den richtigen Investoren/innen gab.

Im darauffolgenden Panel Talk diskutierten Desiree Jonek-Lustyk, Managing Partnerin bei WoMentor, Gabriela Colic, CEO von klarsicht.online und Dr. Marietta Babos, CEO von Damensache, heiß über den Gender Funding Gap. Fokussiert wurden die Fragen inwieweit der Gap die Female Startup Szene beeinflusst und wie man als Frau dagegen vorgehen kann.

Nach einer kleinen Pause, in der die Gäste von einem 3-Gänge Menü powered by Boxwood Restaurant sowie erfrischenden Getränken by Waterdrop verköstigt wurden, ging es weiter mit der Keynote “Heels or no heels - über Stereotyp*innen im Arbeitsalltag”. Den Vortrag hielt Claudia Eder, Head of Brand Communications von karriere.at.

Zum krönenden Abschluss gab es zweifache Frauenpower, in dem die Schwestern Nina und Lisa Haider, CEO von SISTER ACT PR, gemeinsam über die Stärken der Frauen im Business Geschehen sprachen und wie diese mobilisiert werden können.

“Es war wirklich ein gelungener Abend! Ich möchte hier nochmal ein großes Danke an unsere zahlreichen Gäste sowie unsere Sponsoren Waterdrop und Boxwood richten! Ohne sie wäre das Event nicht möglich gewesen.” fasst Gründerin Barbara Korshunova den Abend zusammen.

Weitere Informationen und Fotos von dem Event findest du unter www.leaders-in-heels.com.