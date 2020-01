Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind jetzt ein Paar?

Bei dieser Meldung mussten wir auch zweimal hinsehen: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen sich in einander verliebt haben! Das berichtet zumindest die Bunte, die sich auf Informationen von Hotelgästen bezieht, die die beiden Stars Händchen haltend in einem Wellness-Hotel beim gemeinsamen Urlaub am Tegernsee gesichtet haben.



Erwartet uns da also 2020 noch ein ganz besonderes Liebesduett zwischen der erfolgreichen Sängerin und dem Sänger?



Kennen tun die beiden sich ja schon lange. Nach mehrfacher Zusammenarbeit - unter anderem in der Jury bei "The Voice Kids" - hat es aber scheinbar nun überraschend doch zwischen den beiden geknistert! Wir freuen uns wahnsinnig für das schöne Paar, das sich offiziell jedoch noch nicht dazu geäußert hat!