Titanic 2.0? Leonardo DiCaprio rettete einen Mann vor dem Ertrinken

Bei dieser Schlagzeile haben wir sofort eine Szene am Schirm: Als sich Rose (gespielt von Kate Winslet) über die Reling der Titanic lehnt und sie von Leonardo DiCaprio im letzten Moment gerettet wird. Nun wurde der Schauspieler tatsächlich zum Helden. Und zwar auf offener See, als er einem 24-jährigen Franzosen, der bei einem Kreuzfahrtschiff über Bord ging, aus dem Wasser half. Das Ganze habe sich Ende Dezember nahe der Karibikinsel St. Bart zugetragen, um die der 45-jährige Hollywood-Star gerade auf seinem Boot durch die Gegend schipperte. Berichten zufolge soll der Kapitän von DiCaprios Boot via Funk die Nachricht über den Franzosen bekommen haben, der ins Wasser gefallen sei. Sofort soll DiCaprio die Order gegeben haben, den Kurs zu ändern und nach dem Mann zu suchen. Mit Erfolg, wie sich herausstellte: Nach 11 Stunden konnte der Franzose kurz vor Einbruch der Dunkelheit aus dem Wasser gerettet werden.

Mann nach 11 Stunden auf offener See von DiCaprio gerettet

"Der Club Med-Mitarbeiter war nach zu viel Alkohol und einer langen Nacht über Bord gegangen. Der Kapitän seines Schiffes sandte eine panische Notmeldung aus und Leonardo und sein Team waren einverstanden, nach ihm Ausschau zu halten. Sie waren die einzigen Antwortenden und seine einzige Überlebenschance, obwohl sie Stunden entfernt waren", erklärte eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung "The Sun". Wir könnten uns vorstellen, dass der Mann ziemlich überrascht war, von Leonardo gerettet zu werden. Der hat es diesmal auch ohne Tür geschafft...

