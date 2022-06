Er ist berühmt für seine Stilettos mit der roten Sohle. Wer sich tiefer mit der Arbeit und den Inspirationsquellen des Designers Christian Louboutin beschäftigen will und im Sommer an der Côte d'Azur Urlaub macht, bekommt dazu im Grimaldi Forum von Monaco Gelegenheit. Von 9. Juli bis 28. August läuft dort die Ausstellung "Christian Louboutin – L'Exhibition[iste] - Chapter II". 2020 hatte es in Paris zum bisher einzigen Mal so eine Ausstellung gegeben.

Infos: