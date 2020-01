Zucchini-Pizza-Bites

Es ist so einfach, wie es aussieht: Zucchini waschen, in Scheiben schneiden, mit Tomatensauce bzw. Pizzasauce bestreichen und mit geriebenen Käse bestreuen, fertig. Wer möchte kann das Ganze noch mit Oregano oder Basilikum würzen. Bei 180 Grad Heißluft ca. 15 Minuten im Ofen goldbraun backen.

Prosciutto-Tomaten-Mozarella-Spieße

Geht superschnell und deine Gäste werden begeistert sein: Einfach ein Blatt Prosciutto falten, getrocknete oder frische Tomaten, sowie ein Mozarellabällchen und ein Blatt Basilikum aufspießen, fertig! Lässt sich super vorbereiten!

Avocado-Speck-Eier

Für 8 halbe Eier benötigt ihr eine Avocado. Die Eier hart kochen, schälen, halbieren und den Dotter mit der Avocado vermengen bzw. mit der Gabel zerdrücken. Die Masse mit Salz und Pfeffer würzen und einem Spritzer Zitrone verfeinern. Danach 2 Speckstreifen in feine Streifen schneiden, anbraten und in die Masse untermengen. Das Ganze in die Eier-Hälften füllen, fertig!

