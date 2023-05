Lümmeln im Bürosessel ist nicht zwingend ungesund

Den Rücken gerade, die Schultern durchgedrückt, den Kopf aufrecht - und auf keinen Fall einfach so im Sessel hängen. Wer das Stichwort "Gesundes Sitzen" hört, hat meist ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Dabei stimmt das so nicht, sagt Valentin Goetz, Experte für betriebliche Gesundheitsberatung: "Die einzig wahre, gesunde Haltung gibt es so eigentlich nicht."

Denn ob gerade oder gekrümmt, lümmelnd oder angespannt: Schädlich ist vor allem, über Stunden stets genau gleich zu sitzen. Deshalb kann es sogar manchmal gut sein, vermeintlich verpönte Haltungen einzunehmen, sagt der Experte - also im Bürosessel fast zu liegen oder gekrümmt vor dem Monitor zu hocken. Wichtig ist vor allem, dass man es nicht zu lange macht - und danach eine andere Position einnimmt. "Je mehr wir in Bewegung bleiben, desto unterschiedlicher werden die Bandscheiben belastet", erklärt Goetz.

Inzwischen gibt es auch Büromöbel, die Gesundheit am Arbeitsplatz aktiv unterstützen - höhenverstellbare Schreibtische etwa oder Stühle, die sich in alle Richtungen bewegen. Arbeitnehmer können aber auch selbst etwas tun, zum Beispiel ungefähr alle 60 bis 90 Minuten einmal aufstehen. Setzt man sich danach wieder hin, ändert man meistens schon automatisch die Position.