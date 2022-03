Luftig leicht mit Biss: Pasta aus Kartoffeln

Tagliatelle gibt es im Handel meist in Form eines Nestes fertig zu kaufen. Dabei sind die dicken Bandnudeln aus Mehl und Hartweizengrieß oder wahlweise mit Eiern gemacht. Doch es geht auch anders. Nudeln lassen sich auch aus Kartoffelteig zaubern. Was die Kartoffeln im Nudelteig zu suchen haben? Ganz einfach: Sie machen die Pasta luftig leicht und verleihen ihr eine extra Portion Bissfestigkeit. Und so geht's:

Man nehme für 4 Portionen Kartoffel-Tagliatelle:

500 g festkochende Kartoffeln, 300 g Mehl (Type 405), 1 bis 2 Eigelb und 40 g Olivenöl.

Zubereitung:

1. Die Kartoffeln kochen, danach noch heiß schälen und durch eine Presse drücken. Danach das Mehl auf eine saubere Arbeitsplatte geben und ein Loch in die Mitte drücken. Den Kartoffelbrei, Eigelb und Olivenöl in das Loch füllen und von der Mitte aus nach außen hin die Zutaten mit den Händen ausgiebig zu einem glatten Teig verarbeiten.

2. Den Kartoffel-Nudelteig zu einem Ball formen und in Frischhaltefolie für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

3. Den Teig vierteln und aus jeder Teigportion ein Bällchen formen. Teigbällchen mit bemehlten Händen und auf einem bemehlten Teil der sauberen und trockenen Arbeitsplatte mit dem Nudelholz auswalzen. Danach mit einer Nudelmaschine oder als dünn ausgewellte Teigplatten mit einem scharfen Messer in fingerbreite Streifen schneiden.

4. Die rohen Kartoffelnudeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen oder an einem Trockengestell für Pasta aufhängen.

5. Zum Schluss Wasser mit etwas Salz in einem großen Topf zum Kochen bringen. Die Kartoffel-Tagliatelle hineingeben und aufkochen lassen. Nach 90 Sekunden können sie abgegossen oder mit einer Schöpfkelle aus dem Wasser geholt werden. Zum Anrichten die Kartoffelpasta auf einen Teller geben und mit einer Soße anrichten.

Idee gefällig: Wie wäre es mit einer Pilz-Rahm-Soße?

Dafür 500 g Pilze putzen und vierteln und in einer Pfanne mit etwas geschmolzener Butter 5 Minuten anbraten, ab und zu umrühren. 1 Bund gehackte Frühlingszwiebeln hinzugeben, salzen und pfeffern und schließlich 200 g Rahm unterheben und mit etwas Zitronensaft abschmecken.