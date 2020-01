Noch jünger als sein Vorgänger: Das ist Madonnas neuer Freund

Die Gerüchte rund um die Beziehung von Pop-Queen Madonna und Tänzer Ahlamalik Williams reißen nicht ab. Vor allem deshalb nicht, weil sich viele am großen Altersunterschied der beiden stoßen und wissen wollen "WAS IST DRAN?". Madonna ist 61, der Tänzer gerade mal 25 Jahre alt. Befeuert wird das Ganze aber allen voran von einem: Ahlamalik Williams' Vater, der dem US-Portal "TMZ" verriet, dass sein Sohn seit etwas mehr als einem Jahr mit Madonna ausgehe. Die Eltern seien zu Madonnas Shows eingeladen worden und hätten mit ihr in einer privaten Hotelsuite zu Abend gegessen.

Getroffen hätten sich Madonna und der 36 Jahre jüngere Tänzer im Jahr 2015, als Williams für ihre "Rebel Heart"-Tour vortanzte. Zum ersten Mal hätten die Eltern Madonna im September in New York City getroffen. Das Dinner im Hotel hätte im vergangenen Monat stattgefunden. Und auch bei künftigen Shows sollen die Eltern dabei sein, so Williams' Vater. Wir sind gespannt, ob es bald ein offizielles Statement gibt!

Das könnte dich auch interessieren:

Die Queen of Pop wird 60: Happy Birthday Madonna!