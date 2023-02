Mailands Modewoche trumpft mit Shows der großen Häuser auf

Newcomer, große Namen, viele Shows und Glamour: Die Mailänder Modewoche beginnt am Mittwoch mit den Defilees von Iceberg und Antonio Marras und geht am 27. Februar mit der digitalen Show von Laura Biagiotti zu Ende. Dazwischen sind die Schauen der klangvollsten Namen von Mode "Made in Italy" zu sehen, darunter Armani, Diesel, Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Fendi, Etro, Prada und Salvatore Ferragamo.

165 Veranstaltungen und 59 Defilees, davon fünf digitale Shows, stehen in dieser der Damenmode für Herbst/Winter 2023/24 gewidmeten Woche auf dem Programm. Wie Bürgermeister Giuseppe Sala betonte, "bringt diese Modewoche frischen Wind nach Mailand". Zu den Newcomern gehört der japanische Designer Tomo Koizumi, der von Dolce & Gabbana unterstützt wird.

Ein Highlight ist die Vorstellung des Films "The Inside Story of Italian Fashion", ein Dokumentarfilm des Emmy-Gewinners John Maggio, produziert von Alan Friedman. Eröffnet wird auch die Ausstellung "Guy Bourdin-Storyteller" zu Ehren eines der bekanntesten Modefotografen des 20. Jahrhunderts.

Zu einem weiteren Anziehungspunkt der Modewoche zählt die Präsentation der Marke Collini, die ihre Herbst/Winter-Kollektion 2023 in einer Straßenbahn präsentiert, die durch Mailand gondelt. Die Fahrgäste, die an den verschiedenen Haltestellen einsteigen, können die von Models getragenen Kleidungsstücke bewundern. Die Straßenbahn erreicht ihre Endstation auf dem Mailänder Domplatz, wo die eigentliche Show stattfindet, zu der alle eingeladen sind.

In der Zeit nach der Pandemie, die viele Marken zu digitalen Defilees gezwungen hatte, herrscht in der Modewelt Aufbruchsstimmung. Die italienische Modebranche blickt auf ein positives erstes Halbjahr zurück und konnte trotz steigender Energiepreise und einem unsicheren internationalen Szenario den höchsten Umsatz seit 20 Jahren verzeichnen.

Die Veranstalter der Modewoche rechnen heuer mit einem besonders starken Zustrom: Von den 103.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern werden 45.500 aus dem Ausland anreisen, 15 Prozent mehr gegenüber 2021, geht aus Prognosen des Kaufleuteverbands Confcommercio hervor. Der Verband schätzt, dass die Mailänder Modewoche einen Umsatz für Mailand und Umgebung von 70 Millionen Euro generiert.