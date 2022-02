Make-up im Test: Kompaktpuder enthalten bedenkliche Stoffe

Kompaktpuder enthalten eigentlich immer natürliche Stoffe. Was an sich gut ist, könnte aber zum Problem werden - wenn Richtwerte für gesundheitsgefährdende Schwermetalle überschritten werden.

"Unterirdisch" überschreibt die Zeitschrift "Öko-Test" ihrer Analyse von Kompaktpudern. Labore haben in sieben von 20 Schminkprodukten Schwermetalle wie Blei, Arsen und Antimon gefunden. Und zwar in einer Höhe, die man laut "Öko-Test" bei der Herstellung vermeiden könnte. Außerdem fand sich in jedem zweiten Puder das Kontaktallergen Nickel.

Das führte zu einer schlechten Bewertung: Gut ein Drittel der Produkte erhält die Note "mangelhaft" oder "ungenügend". Nur vier von 20 Produkten erfüllen alle Anforderungen - und erhalten die Note "sehr gut".

Allerdings muss man wissen: Ein bestimmtes Maß der problematischen Schwermetalle ist erklärbar, denn die Puder enthalten natürliche Bestandteile aus unterirdischen Vorkommen. Das sind zum Beispiel die fett- und feuchtigkeitsabsorbierenden Mineralien Talkum, Kaolin oder Siliziumdioxid. Eisenoxide und Mica bringen die Farbe in den Puder.

Über diese natürlichen Bodenstoffe gelangen eben auch Schwermetalle in die Produkte - was völlig normal ist. Keiner der im Test geprüften Kompaktpuder ist daher komplett frei von einer Schwermetallbelastung.

Da diese Stoffe aber gesundheitsgefährdend sein können, ist es den Firmen verboten, sie bewusst in Kosmetikprodukten zu integrieren. Das scheint aber der Fall gewesen zu sein: Die Richtwerte, was bei der Herstellung als nicht technisch vermeidbar gilt, waren in diesem Test teilweise überschritten.

Allerdings schreibt die Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe März 2022) auch: "Die vom Labor nachgewiesenen Gehalte bewegen sich alle noch in Bereichen, wo Verbraucherinnen keine akute Gesundheitsgefahr fürchten müssen."

Testsieger mit der Note "sehr gut" sind: Benecos Natural Compact Powder (Mattifying, Porcelain, Anbieter Cosmondial), Terra Naturi Compact Powder (02 Natural Beige), Essence Mattifying Compact Powder (11 Pastell Beige), Got2b Powder'ful Setting Powder (Banana).

Kompaktpuder ist gepresstes Puderpulver und manche der Produkte wirken wie eine Foundation, andere sind nur für das Fixieren dieser Make-up-Grundlage gedacht. Die kleinen Produkte lassen sich oft gut transportieren und sind daher auch für das Auffrischen des Make-ups zwischendurch praktisch.