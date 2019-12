Was gehört in den französischen Salat? Kartoffeln, Erbsen, Karotten, Essiggurkerl und natürlich MAYONNAISE. Doch lasst euch Eines gesagt sein: Mit selbstgemachter Mayo schmeckt das Ganze noch um Einiges besser. Mehr noch: Sie ist ein echter Gamechanger! Und gar nicht mal sooo schwer in der Zubereitung. Wir zeigen euch, wie's geht!

Zutaten für selbstgemachte Mayonnaise:

1 Ei

100 ml Pflanzenöl

Spritzer Zitronensaft

1 EL Senf

Prise Salz

Prise Pfeffer

Zubereitung:

Ihr könnt die Mayonnaise mit einem Stab- oder Handmixer zubereiten. Dafür gebt ihr zuerst das Ei in ein hohes Gefäß und fängt es mit niedriger Geschwindigkeit zu verrühren an. Danach gebt das Öl langsam nach und nach dazu. Am Ende mit Senf, Zitrone, Salz und Pfeffer würzen. Achtet darauf, dass die Mayonnaise eine schöne, cremige Konsistenz bekommt. Tipp: Eier und Öl sollten vor der Verarbeitung Zimmertemperatur haben.

