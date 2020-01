Spaziergang mit Baby Archie und den Hunden: Meghan strahlt bis über beide Ohren

Den Trubel der letzten Wochen sieht man ihr nicht an : Meghan strahlt, als sie mit Baby Archie und ihren beiden Hunden durch einen Park in Vancouver spaziert.

Das Foto erinnert an die "alte" Meghan Markle mit Mütze und Schnürboots auf dem Weg zum Yoga. Doch dieses Mal handelt es sich um eine brandneue Aufnahme der Ex-Herzogin. Die 38-Jährige wurde nämlich bei einem Spaziergang in Kanada gesichtet und scheint ihren Neuanfang zu genießen. Zusammen mit Baby Archie in der Tragetasche und ihren beiden Hunden Oz und Guy an der Leine unternahm Meghan einen Spaziergang durch den Horth Hill Regional Park in Vancouver. Im Hintergrund zwei Bodyguards, die für ihre Sicherheit sorgen.

Der Park befindet sich übrigens in der Nähe ihrer 14 Millionen teuren Villa, die die kleine Familie bezogen hat. Und während Meghan mit Archie freudestrahlend durch den Park spazierte, machte sich Ehemann Harry gerade auf den Weg von Großbritannien nach Kanada. Der hielt nämlich noch eine offizielle Rede und versuchte die Wogen im Königshaus zu glätten. An Meghan scheint der Trubel vorbeigegangen zu sein. Zumindest sieht man ihr nicht die Strapazen der letzten Wochen an.

