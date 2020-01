Für diejenigen, die es noch mitbekommen haben sollen: Nach dem Brexit kommt jetzt der Megxit. Prinz Harry und Meghan Markle haben sich nach sechswöchiger Pause dazu entschieden, den royalen Dienst zu kündigen. Alle Infos dazu findest du HIER. Ganz ehrlich? Wir verstehen es, trauern aber gleichzeitig schon jetzt wegen all der genialen Fashion-Momente Meghan Markles, die uns künftig entgehen könnten.

Ihr Fashion-Gespür bewies sie nämlich gerade erst wieder. Am 7. Jänner war sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry im kanadischen Haus in London zu Besuch, um Kanada für ihre Gastfreundschaft zu danken. Die kleine Familie war nämlich über Weihnachten in Nordamerika zu Besuch.

Top gestylt im monochromen Look

Für den einfachen Anlass trug sie einen Camel-Mantel, einen rostfarbenen Rollkragenpullover, Samtpumps und DEN schokoladenbraunen Satinrock von Vince. Der Mix aus Textur und kräftigen Brauntönen ist nicht nur ultraschick, sondern liegt voll im Trend. Und es ist nicht Meghans erstes Mal, dass sie einen trendigen, monochromen Look trägt: Im vergangenen Oktober trat sie in einem von Kopf bis Fuß roten Ensemble auf, das wir auch sofort kopieren wollten. HIER!

Ein richtiges Traumoutfit

Das Stück, das wir am meisten von Meghans neuestem Look lieben? Der luxuriöse Satin-Midirock von Vince. Midi-Röcke haben in den letzten Saisonen wieder einen Trendsprung gemacht. Die Herzogin ist es aber, wegen der wir jetzt unbedingt einen solchen Satinrock wollen.

So stylst du den monochromen Look von Meghan Markle nach

