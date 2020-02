Jedes Mal, wenn eine wirklich selbstbewusste Frau einen Raum betritt, ist es wie eine Szene aus einem Film. Wie so eine Slow-Motion-Aufnahme, ihr wisst schon: Wo das Haar in Zeitlupe schwingt und sie alle Blicke auf sich zieht. Das wirkt wahnsinnig mühelos - ist aber tatsächlich ein wenig Arbeit.

5 Tricks, die dich selbstbewusster machen - und nebenbei auch beliebter

Ihr seid nicht so selbstbewusst? Ihr zieht die Schultern ein und versucht, euch in einer Gruppe eher unsichtbar zu machen? Alles easy! Wir verraten euch die Tricks erfolgreicher Frauen. Wobei: Tricks ist vielleicht falsch formuliert. In Wahrheit handelt es sich um ein paar Verhaltensweisen, die wir relativ leicht übernehmen können ... also aufpassen:

Was selbstbewusste Frauen anders machen

1 SIE SIND IMMER POSITIV. Ihr Glas Wasser ist immer halb voll. Eine optimistische, positive Lebenseinstellung ist die Grundlage für Vertrauen – vor allem in sich selbst. Du gehörst eher ins Team der Schwarzmalenden? Unser Tipp: Fake it till you make it! "Es ist doch alles gut" wird dein neues Mantra. Übe es in jeder möglichen Situation. Egal, ob dir jemand den Parkplatz vor der Nase wegschnappt oder dein Absatz bricht ... "Ist doch alles halb so wild."

2 SIE LOBEN ANDERE. Menschen mit Selbstbewusstsein haben es nicht nötig, andere kleinzumachen um sich selbst zu erhöhen. Stattdessen gehen sie großzügig mit Lob um, anerkennen die Leistung anderer. Und profitieren vom positiven Feedback, das sie dafür zurückbekommen.

3 SIE SIND OFFEN FÜR NEUES. Es ist einschüchternd, etwas völlig Neues zu probieren. Aber jedes Mal, wenn du dich einer Herausforderung offen stellst, wird auch dein Selbstbewusstsein einen Boost erleben. Egal, ob du eine Rucksack-Tour durch Argentinien planst, du mal alleine ins Kino gehst oder einen neuen Job annimmst. Go for it – und lerne mehr über dich.

4 SIE VERGLEICHEN SICH NICHT. Selbstbewusstsein ist eine Frage der inneren Einstellung, nicht der äußeren Einflüsse. Hör also auf, dich neidvoll mit anderen zu vergleichen und darüber zu lamentieren, wie dir das Leben Steine in den Weg legt, während es andere bevorzugt. Akzeptiere stattdessen deine Schwächen. Stärke deine Stärken. Und mach anderen Komplimente für das, was sie dir vielleicht voraus haben.

5 SIE HABEN KEINE ANGST, UM HILFE ZU FRAGEN. Oft unterliegt man dem Missverständnis, dass Selbstbewusstsein gleichbedeutend mit "Ich schaffe alles – und zwar alleine" wäre. Absoluter Holler. Wer selbstbewusst ist, scheut sich nicht, andere um Hilfe zu bitten, wenn es nötig ist. Oder Fragen zu stellen, wenn sie oder er etwas lernen will.

