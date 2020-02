Ring-Stacking: So kombinierst du mehrere Ringe an einer Hand!

In letzter Zeit hat zarter Schmuck die Nase vorn, wenn es um Modetrends geht; und es sieht nicht danach aus als ob der Trend in nächster Zeit in eine andere Richtung gehen würde. Also legt eure Statement-Ketten beiseite – denn wir stehen derzeit auf zierliche und weibliche Accessoires, die wir buchstäblich zu *allem* tragen können. Wenn du dem unauffälligeren Schmuck, den du täglich trägst ein kleines Update verpassen möchtest, empfehlen wir Ring-Stacking .

Was das bedeutet? Mehrere Ringe an einem Finger oder der Hand zu tragen? Verschiedene Materialien, Stärken und Styles machen den Look perfekt. Es geht darum, den höchstpersönlichen Style auszudrücken. Wir empfehlen drei bis fünf Ringe pro Hand, die jeweils am besten zu ihrem Stil passen. Von lässigen und eleganten Ringen bis hin zu auffälligeren Designs sind der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt!

Ring Layering: So funktioniert Ring-Stacking:

Diese Ringe sind perfekt, um zu mehrt getragen zu werden

