Wie du Menschen in der Ukraine jetzt helfen kannst

Die momentane Lage spitzt sich immer mehr zu. Der Krieg in der Ukraine zerstört die Infrastruktur und verbreitet eine Atmosphäre aus Angst und Hilflosigkeit. Menschen sind auf der Flucht oder sitzen in ihren Häusern fest. Fakt ist, dass bei einem Krieg die Zivilbevölkerung immer am meisten leidet. Sie sind jetzt auf die Unterstützung von Hilfsorganisationen angewiesen.

Du möchtest auch helfen? Wir haben ein paar Organisationen und NGOs gesammelt, die Betroffenen helfen. Jede Spende zählt!

Kindern und Familien helfen

Seit dem Kriegsausbruch ist die Situation für die Menschen in der Ukraine völlig unberechenbar. Besonders Kinder und Familien sind in großer Gefahr und brauchen Unterstützung. Die folgenden Hilfsorganisationen stellen Lebensmittel sowie wichtige Güter zur Verfügung. Sie evakuieren Familien und helfen ihnen bei der Flucht. Mit einer Spende kannst du sie dabei unterstützen und einen Beitrag leisten.

SOS Kinderdorf

Das SOS Kinderdorf ist seit über 20 Jahren in der Ukraine tätig. In Österreich bereiten sie sich derzeit darauf vor, zirka 50 geflüchtete Familien aus der Ukraine aufzunehmen.

» Wir haben unsere Kapazität geprüft und können innerhalb von einer Woche 30 geflüchtete Familien aus der Ukraine in SOS-Kinderdorf-Räumlichkeiten unterbringen und innerhalb von 6 Wochen weitere 20 Familien. «

Elisabeth Hauser,

SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin

Wie in jedem Krieg benötigen vor allem Kinder Schutz und Hilfe. Aktuell werden Notpakete mit dringend notwendigen Gütern geschnürt und Familien evakuiert. Mit einer Spende kannst du das SOS-Kinderdorf dabei unterstützen.

Kleine Herzen

Der gemeinnützige Verein hilft benachteiligten Kindern in Russland, der Ukraine und in Kambodscha, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mit der Hilfe von Freiwilligen, Patenschaften und Bildungsprojekten wurde seit der Gründung im Januar 2007 bereits vielen Kindern geholfen.

Mit einer Spende kannst du ihnen unter die Arme greifen. Diese wird vollständig an die Caritas-Spes Ukraine weitergeleitet und unterstützt damit direkt Familien in der Ukraine.

Katastrophenhilfe und Schutz für Menschen auf der Flucht und vor Ort

Viele große Organisationen schnüren Hilfspakete, um der ukrainischen Bevölkerung mit materieller, medizinischer sowie psychischer Unterstützung auszuhelfen.

Nachbar in Not: Hilfe für die Ukraine

Der ORF engagiert sich mit der Hilfsorganisationen Nachbar in Not. Sie versorgt die ukrainische Bevölkerung mit wichtigen Gütern wie Wasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, Medizin und Heizmaterial.

Caritas Österreich

Die Organisation ist schon seit 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Die Mitarbeiter:innen der Caritas sind bereits vor Ort und bauen Hilfezentren für Binnenflüchtlinge in der Ukraine auf. Viele Helfer:innen sind im Einsatz, um die Versorgung mit Wasser, Hygieneartikeln, Lebensmitteln und Heizmaterial sicherzustellen. Sie steht den Menschen auch mit psychosozialer Unterstützung und medizinischer Versorgung bei.

» Wir dürfen unsere Nachbarn jetzt nicht im Stich lassen! Die Zivilbevölkerung braucht jetzt unseren Beistand, unsere Solidarität und unsere Hilfe. «

Michael Landau,

Präsident Caritas Österreich

Du kannst mit einem fertigen Hilfspaket der Caritas ab 25 Euro mithelfen.

Diakonie Österreich

Bisher sind laut UNHCR mehr als 500.000 Menschen über die ukrainische Grenzen in die benachbarten Länder geflohen. Es werden Partner Diakonien in Rumänien, Ungarn und Moldau unterstützt, um die Menschen auf der Flucht mit dem Nötigsten zu versorgen. Dort wird ihnen direkt mit Wasser, Essen, warme Kleidung und einem Zuhause auf Zeit ausgeholfen. Mit deiner Spende werden vor Ort notwendige Güter wie zum Beispiel Babynahrung eingekauft.

» Der Krieg mitten in Europa versetzt uns in Schrecken. Diesem müssen wir mit Solidarität mit den Menschen, deren Leben bedroht und deren Existenz durch diesen Krieg zerstört wird, entgegensetzen «

Maria Katharina Moser,

Diakonie-Direktorin

In Österreich leistet die Flüchtlingshilfe der Diakonie durch krisenerfahrenen Psychotherapeut:innen psychische Unterstützung für Familien auf der Flucht.

Medizinische Hilfe

Medikamente für ukrainische Krankenhäuser

Acrion Medeor beliefert ukrainische Krankenhäuser mit notwendigen Verbandsmaterialien und medizinischem Equipment. Weitere Medikamentenlieferungen sind gerade in Vorbereitung.

Samariterbund

Derzeit werden vom Samariterbund Verbandsmaterialien für das Krisengebiet zur Verfügung gestellt, die durch das österreichische Innenministerium im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus koordiniert und den ukrainischen Behörden übergeben werden. Die Hilfslieferungen stehen derzeit noch am Anfang.

Ärzte ohne Grenzen

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist seit 1999 in der Ukraine tätig. Gegenwärtig versorgen sie die Bevölkerung mit der notwendigen medizinische Hilfe. Um dies in der momentanen Situation gewährleisten zu können, stocken sie ihre Teams vor Ort auf. Die Ärzt:innen sind entlang der Frontlinien und auch in Russland im Einsatz um der Zivilbevölkerung zu helfen. Mit einer Spende kannst du sie unterstützen.

Sachspenden

Momentan werden Sachspenden von der Volkshilfe in Wien entgegengenommen. Am besten informierst du dich direkt bei den Organisationen oder über ihre sozialen Netzwerke, welche Güter genau benötigt werden.

In Graz können bis Donnerstag (03.03.2022) Sachspenden bei den "We are Flowergirls" abgeben werden, diese werden an Flüchtlinge in Polen weitergeleitet.

Marina Hoermanseder sammelt Sachspenden um zu helfen, diese können in Wien am Börseplatz abgegeben werden.

Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen

Wenn du eine leerstehende Wohnung oder ähnliches hast und diese kurzfristig für aus der Ukraine geflüchtete Personen zur Verfügung stellen möchtest, dann kannst du dies über die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) oder die Volkshilfe Wien tun.

Train of Hope

Der lokale Verein arbeitet mit einem Hotel zusammen, das Zimmer als erste Unterkunft für Ukrainer:innen, die nach Wien kommen zur Verfügung stellt. Mit ihren Spenden haben bereits viele Menschen geholfen, dieses zu finanzieren. Die Flüchtlingshilfe Train of Hope unterstützt Menschen beim Ankommen und bei der Suche nach einer Unterkunft. Hier können auch Sachspenden abgegeben werden.

Die Ereignisse zur momentanen Krise überschlagen sich. Ständig werden wir mit neuen, furchtbaren Nachrichten aus der aktuellen Kriegssituation zwischen Russland und der Ukraine konfrontiert. In folgendem Artikel geben wir dir Information, wie du am besten mit deine Angst umgehen kannst.