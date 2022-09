Erfahrene Coaches und Expertinnen aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Beauty, Workout und Self Awareness geben bei der Female Empowerment Masterclass, Pilates, Expertinnen-Talk, Breathwork, Soulfood und bewusst erlebter Natur ihr einzigartiges Wissen weiter und machen nachhaltige Selbstreflexion, intensives und zielgerichtetes Networking, ganzheitliche Achtsamkeit und eine ausgewogene Balance zwischen Beauty und Selbstfürsorge möglich.

Beim MEtreat treffen sich 20 Frauen, die alle dasselbe Ziel haben: Sich weiterzuentwickeln auf professioneller, körperlicher und geistiger Ebene. Eine Auszeit, die langfristig mehr Voran-Zeit im Alltag ermöglicht.

Ein Ort und eine Phase der Entschleunigung, damit man danach wieder kraftvoll Geschwindigkeit aufnehmen kann. Denn wer in seinem Leben etwas bewirken möchte, muss zuerst die Energie auf sich selbst richten. Dieser Gedanke war der Gründerin des Retreats, Johanna Ludley, besonders wichtig bei der Entwicklung dieses für Frauen maßgeschneiderten Programms. Frei nach dem Motto „Where attention goes, energy flows“ wird das eigene Ich mit besonderer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit bedacht und trotzdem immer auf eine ausgeglichene Balance zwischen Weiterbildung, Networking, Beauty, Workout und Entspannung geachtet.

Einzigartig am MEtreat ist, dass es im Vergleich zu anderen Retreats ein Business Coaching in Form einer mehrtätigen Female Empowerment Masterclass powered by Yakult, entwickelt und geleitet von der systemischen Business Coachin und digitalen Kommunikationsexpertin Vera Steinhäuser, beinhaltet. Im Rahmen dieser können die Teilnehmerinnen ihren ganz persönlichen Zugang zu einem selbstbestimmten Leben erarbeiten. Darüber hinaus steht die zertifizierte systemische Business Coachin, mit Spezialisierung auf Female Empowerment und Leadership, auch für kurze Einzelcoachings während des Retreats zur Verfügung. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, gezielt Frauen dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen.

Das holistische Wohlfühlkonzept, das dort beginnt, wo die größte Veränderung passiert - in einem selbst, ist das Erfolgsgeheimnis des MEtreats. Es soll Körper, Geist und Seele ansprechen. Dem folgend gibt es sportliche Aktivitäten wie Power Pilates und schweißtreibende HIIT Trainings mit Elvira Rumetshofer, @thepilatesbabe_. Auch hier sind Privatstunden möglich. Außerdem gibt es einen Breathwork Workshop geleitet von Harman Holiday, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Female Leadership“ und das „Die Macht Zentrale“ live Podcast-Interview mit Karin Teigl (@constantly_k) zum Thema „Mein Weg, meine Entscheidungen“. Die Folge, inklusive der anschließenden Diskussion, wird im Nachgang veröffentlicht. Das Interview, das beim ersten MEtreat gemeinsam mit Unternehmerin und Influencerin Vicky Heiler zum Thema „Die Macht von Social Media“ aufgenommen wurde, gibt es hier zum Nachhören. Aktivitäten wie eine Weinverkostung der Weingüter K+K Kirnbauer und Mayer am Pfarrplatz runden das umfangreiche Programm ab.

Last but not least können die Teilnehmerinnen das neu renovierte Haus Jausern exklusiv genießen und sich von innovativem Design in malerischer Natur und dem großzügigen Wellness-Bereich begeistern lassen. Während des MEtreats stehen den Teilnehmerinnen natürlich alle Annehmlichkeiten vor Ort zur Verfügung.

Das MEtreat ist für alle Frauen, die mehr wollen. Mehr berufliche, mehr körperliche und mehr seelische Stärke. Hier beginnt Female Empowerment. Mit der Teilnahme am MEtreat gönnt Frau sich an einem wunderschönen Ort eine Auszeit vom stressigen Alltag, findet wieder mehr zu sich selbst und schafft eine Basis für die persönliche Weiterentwicklung und die Zukunft. Das nächste Retreats findet vom 13. bis 16. Oktober im Haus Jausern in Saalbach statt. Mehr Infos, eine Recap zur Premiere und letzte Tickets gibt es unter www.metreat.at.