"Ja, es war so!" bestätigt Marie-Louise Reim, Tochter von Schlagersängerin Michelle. Ihre Mutter hätte der 19-Jährigen den Freund ausgespannt.

Es ist so ziemlich eines der schlimmsten Szenarien, die man sich vorstellen kann: Du bringst deinen Freund mit nach Hause, deine Mutter scheint (zum Glück) recht begeistert von ihm zu sein und urplötzlich ist es dann vorbei – denn DEINE MUTTER hat sich dazwischen gedrängt. Was für viele unvorstellbar ist, passierte allem Anschein nach der Tochter von Schlagersängerin Michelle (47) und Matthias Reim (60). Die 19-jährige Marie-Louise bestätigt gegenüber der Bild , ihre Mutter habe sich zwischen ihr und ihrem 40-jährigen Freund gedrängt. Der Geschäftsmann dürfte nicht ganz abgeneigt gewesen zu sein, denn mit ihm zusammen ist Marie-Louse nicht mehr: "Ja, es war so! Und ich war verletzt. Aber ich habe liebe Menschen um mich, die mir sehr geholfen haben. Jetzt wünsche ich den beiden viel Glück!"

Matthias Reim: "Ich sammle den Scherbenhaufen auf"

Mehr wollte sie dann nicht dazu sagen. Ihre Mutter Michelle äußerte sich noch gar nicht zu den Anschuldigungen. Dafür hatte Vater Matthias Reim etwas dazu zu sagen: "Ich glaube Marie-Louise jedes Wort. Sie war gerade zehn Tage bei mir und hat nur geweint. Ich habe ihr geholfen, den Scherbenhaufen wieder aufzusammeln und sie so gut getröstet, wie ich kann. Ich war und bin für meine Tochter da", erklärte er im Interview mit der Bild .

Michelle getrennt?

Schlagerstar Michelle war seit Jänner 2019 mit dem Musikvideoregisseur Daniel Zlotin liiert, doch die Beziehung ist allem Anschein nach vorbei. Ob die 47-Jährige nun tatsächlich mit dem Ex-Freund ihrer Tochter zusammen ist, ist nicht bekannt. Zu den Gerüchten wollte sich die Sängerin bis dato nicht äußern. Tochter Marie-Louise konzentriert sich erstmal auf ihre Gesangs-Karriere. Ihre Single "SOS" wird demnächst erscheinen.