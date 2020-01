So sieht Miley Cyrus 2020 nicht mehr aus...

Neues Jahr, neuer ... Vokuhila? Geht es nach Sängerin Miley Cyrus, kommt 2020 der Vokuhila als Haartrend zurück. Nachdem ihr 2019 recht holprig war – man denke an ihre zwei Trennungen – einmal von Ehemann Liam Hemsworth und die andere von Freundin Kaitlynn Carter – schneidet Miley mit einer Menge Haare jetzt auch ihre schlechten Vibes aus ihrem Leben. Sie postete gleich mehrere Bilder ihres neuen Looks auf Instagram - und ganz ehrlich? Wir finden die Frisur eigentich gar nicht so schlecht...

Vielleicht sollten wir dem ganzen "business-in-the-front-party-in-the-back"-Ding eine Chance geben...

"Neues Jahr, neue Frisur. NEUE MUSIK", schrieb die Sängerin unter die Bilder vom 6. Jänner. Aber lasst uns erst nochmal von den Haaren reden!

Miley Cyrus: Ist das schon ein Vokuhila?

Und ja, Miley Cyrus Frisur hat tatsächlich Ansätze eines Vokuhilas - aber mit Twist. Der Schnitt ist sexy, stufig,mit viel Dimension und hat etwas von einem 80's-Rockstar. Wir mögen's. Der moderne Voki ist ganz sicher nicht für jeden - und wir verstehen es. Wir sind uns selbst nicht sicher, ob wir einen solchen Look tragen könnten. Aber hey – auf eines können wir uns ganz sicher einigen: NEUE MUSIK VON MILEY CYRUS IM JAHR 2020! YAY!