Halt meine Schuhe! Milliardär sucht online Begleiterin für Flug ins All

"Ich bin Astronaut, fahr mit mir zum Mond" – ein Satz, den wir sofort Typen wie Barney Stinson aus "How I Met Your Mother" zuschreiben würden. Dass so ein Szenario TATSÄCHLICH stattfinden würde... wer hätte sich das je erträumen lassen?! Na gut, der Typ ist zwar kein Astronaut, aber immerhin reich genug, um Leute zu bezahlen, die mit ihm ins All fliegen. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa buhlt gerade allen Ernstes auf Twitter um die Gunst einer Dame, die mit ihm zu den Sternen fliegen soll (kann? darf?). Oh ja, so viel Kitsch könnt ihr vertragen! Mehr Infos und Bilder gibt's im Video:

