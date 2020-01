Der Millionär? Der Feuerwehrmann? Der Franzose? Alles nachhaltige Vibratoren!

Das Grazer Unternehmen MANGOLDS setzt bereits seit über 30 Jahren auf ein ganzheitliches Lifestyle-Sortiment mit Produkten aus den Bereichen Ernährung, Naturkosmetik und Yoga – am liebsten biologisch und vegan zertifiziert. Aber uns fiel beim letzten Stöbern eine ganz besondere Produktgruppe ins Auge: Sexspielzeug! Ja, auch das kann mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit hergestellt werden. Abgesehen davon, dass Spaß an der eigenen Sexualität ohnehin nichts als Vorteile beinhaltet und so gleich in mehrerer Hinsicht nachhaltig ist: gesundheitlich (Beckenboden ole), psychisch (Selbstliebe!) und einfach so fürs Entertainment.

Die hier vertriebenen Vibratoren stammen aus dem Hause der "Smilemakers", deren Gründerinnen sich vorgenommen haben, die Wahrnehmung der weiblichen Sexualität zu verändern. Und Frauen "Werkzeuge" in die Hand zu geben, die nicht nur Orgasmen bescheren, sondern zudem keinerlei peinliche Momente. Denn der Hintergedanke bei jedem ihrer Designs lautet: "Wir müssen uns damit wohlfühlen, wenn wir es unseren Müttern zeigen."

Und so wurden unter anderem die Vibratoren "Der Millionär", "Der Feuerwehrmann" oder "Der Franzose" entwickelt . Allesamt Herren, die wohl die meisten von uns nur zu gerne unter die Bettdecke einladen würden. Dürfen wir vorstellen:

"The Frenchman ist ein leichtfüßiger Schmeichler, er schmiegt sich an und entdeckt mit dir gemeinsam deine erogenen Zonen. Mit seiner französischen Eleganz zieht er dich sofort in seinen Bann – wir finden ihn toll fürs Vorspiel! Er ist samtig glatt und stimuliert dich intensiv und verführerisch."

"The Millionaire ist mit seiner klassischen Form ein echter Gentleman und universell einsetzbarer Gefährte beim Solo-Play, beim Geschlechtsverkehr als auch beim Vorspiel. Er stimuliert die Klitoris mit seiner angenehmen Rundung."

"Der Fireman bringt Befriedigung aufs nächste Level. Der Klitorisvibrator mit dem einzigartigen Design sorgt für eine erweiterte Stimulation. Die abgerundete Nase lässt sich punktuell einsetzen, während die „weichen Flammen“ für zusätzlichen Genuss die Schamlippen streicheln."