Sie ist die Queen der kreativen Fashion-Reels und begeistert auf Instagram täglich über 489.000 Menschen mit ihren Looks. Irina Peicu ist Mode-Bloggerin – mit ihrem schrillen, positiven und doch so bodenständigen Auftreten kommt sie unglaublich gut an. Sie und ihr Mann Raresh - er ist übrigens auch Mode-Blogger - sind fast täglich an den wunderschönsten Ecken Wiens anzutreffen, wo sie ihre vielen Foto- und Video-Ideen in die Realität umsetzen.

Die Wahlwienerin – sie lebte auch schon in Paris und einigen anderen Städten – hat einen sehr außergewöhnlichen Stil, der aber trotzdem alltagstauglich ist. Aber wie macht sie das nur? Wir haben sie nach Tipps gefragt, wie man sich im Alltag stylischer kleiden kann. Für uns lüftet die 36-Jährige ein paar ihrer Modegeheimnisse!

Außerdem begleitet sie dich durch den WOMAN DAY - Irina zeigt dir nicht nur ihre Lieblingsteile, sondern auch wo du sie findest und wie du sie kombinierst. Schau einfach auf unserem Instagram-Kanal @womanmagazin vorbei und lass dich inspirieren.

Worauf sollte man beim Shoppen achten?

"Zuallererst sollte man sich fragen: Welche Farbe, welcher Schnitt und welches Muster passen zu mir? Passt das neue Kleidungsstück mindestens zu ein bis zwei Teilen aus meinem Schrank? Wenn nicht, dann würde ich lieber ein Set oder vielleicht ein Kleid kaufen. Dann hat man schon das komplette Outfit."

Farbe, aber wie?

"Ich finde Farben total spannend! Egal, ob man ein schlichtes Outfit trägt, es wirkt total anders, wenn es bunt ist. Ich glaube, viele haben Angst, Farben zu kombinieren. Aber man sollte einfach Spaß daran haben und Dinge ausprobieren. Oder, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, einfach ein Monochrom-Outfit tragen. Das sieht super aus und man kann garantiert nichts falsch machen. Eine andere Möglichkeit wäre, nur einen pop of color zu tragen - zum Beispiel eine bunte Tasche oder bunte Schuhe. Sie können auch ein 'langweiliges' Outfit spannend machen."

(c) Me and Mango

Wie kann man Outfits am besten aufpeppen?

"Ich liebe es, meine Basic-Teile mit Accessoires zu kombinieren. Handtasche, Schuhe und Schmuck können aus jedem simplen Outfit ein cooles Fashion-Highlight machen. Ich persönlich sage immer: More is more - ich trage gern viele Accessoires. Meine derzeitigen Lieblingsteile sind verschiedenste Hüte oder Kopftücher."

Was ist ein langweiliges Outfit?

"Nichts ist langweilig, solange man das Outfit mit Attitude trägt!"

Wie stylt man ein Outfit aus Jeans und weißem T-Shirt, damit es weniger basic ist?

"Wie schon erwähnt, können Accessoires jedes Outfit aufpeppen. Ich würde zum Beispiel bunte Absatzschuhe, Statement-Ohrringe und einen Hut dazu kombinieren. Da wirkt man schon viel cooler!"

Was gehört in jeden Kleiderschrank?

"Basic-Teile wie T-Shirts und gut sitzende Jeans, ein bis zwei Hosenanzüge, ein bis zwei Sets, ein Hut, Schmuck, mindestens ein Vintage-Teil und zu guter Letzt natürlich ein Statement-Piece!"

(c) Me and Mango

Wovon lieber die Finger lassen?

"Von Teilen, die leicht zerknittern. Das sieht schnell mal ungepflegt aus!"

(c) Me and Mango

Irinas Tipps zeigen: Was auf Instagram immer total aufwändig und schwierig aussieht, ist in Wirklichkeit machbar. Den Fokus auf coole Accessoires, Taschen und Schuhe legen - so kann man einem schlichten Outfit den nötigen Twist verleihen. Außerdem ruhig mal Mut zu Mustern und Farbe haben! Gerade im Sommer sehen bunte Teile unglaublich toll aus. Die oberste und wichtigste Regel aber lautet: Sei selbstbewusst! Es kann und muss nicht immer jedem alles gefallen. Das heißt aber nicht, dass du es nicht trotzdem anziehen darfst. Mode soll schließlich Spaß machen!