Event: Let's talk about money

Expertinnen reden Klartext. Beim BAWAG Money Talk bleiben keine Fragen offen. NEWS Chefredakteurin Kathrin Gulnerits, Cafe Puls Moderatorin Barbara Fleißner und Finanz-Experten sprechen über Zinsen und Zukunft, Sparen und Investieren, Risiko und Nachhaltigkeit. Melde dich an und sei dabei! Nächster Talk in Salzburg, am 27. Februar.