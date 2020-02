Kreb, Fehlgeburt, ein Leben im Rollstuhl: Was wollen Menschen in Ausnahmesituationen hören? Nicht nur Mr & Mrs Clear beschäftigt die Story im aktuellen WOMAN...

Wenn jemand aus dem näheren Umfeld einen schweren Schicksalsschlag erleidet, bringt uns das selbst oft mächtig ins Wanken: Was soll man der Person sagen? Wie kann man Trost spenden? Und: Kann man auch etwas falsch machen? Im aktuellen WOMAN haben wir Frauen in Ausnahmesituationen gefragt, was FreundInnen & Bekannte eigentlich tun können. Außerdem konnten wir aufzeigen, welche Verhaltensweisen eigentlich so gar nicht weiterhelfen.

Auch Mr & Mrs Clear haben sich die Story angeschaut und sich an Momente aus ihrem eigenen Leben erinnert. "Ich bin während dem Lesen draufgekommen: 'Uh, da kann ich noch einiges anders machen!'", erzählt Markus, der im Familienkreis eine Krebsdiagnose verkraften musste. Und auch Christl berichtet vom Tod ihres Vaters, den Reaktionen aus ihrem Umfeld und was man besser nicht machen sollte.

© Video: The Clears





