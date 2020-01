Das neue Jahr ist angebrochen und wir fragen uns: Wie läuft es eigentlich? Ganz im Speziellen in Sachen Beziehung? Sind wir zufrieden oder wurschteln wir uns so irgendwie durch? Der Alltagsstress lässt uns oft auf den Partner oder die Partnerin, ja sogar manchmal auf uns selbst vergessen. Routine und Gewohnheit lassen eine gewisse Langeweile einkehren. Wir haben deshalb im neuen WOMAN mit der Paartherapeutin und Autorin Daniela Bernhardt über "lebensrettende Maßnahmen" in Sachen Beziehung gesprochen.

Ihren 7-Wochen-Fahrplan haben wir im neuen Heft ausführlich beleuchtet. Mr & Mrs Clear haben sich das Interview angesehen und sprechen heute über ihre persönlichen Bewältigungsstrategien, wenn es zwischen ihnen mal schwierig wird (Stichwort: Hochzeit). Welcher Trick ihnen schon einmal geholfen hat und woran sie noch immer arbeiten, sehr ihr im neuen Video:

© Video: The Clears





