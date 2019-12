Piloten und Pilotinnen umgibt eine Aura der immensen Coolness. Es ist tatsächlich einer dieser Traumjobs, von dem man als kleines Kind träumt, einfach, weil man auch gerne fliegen möchte. Im wahren Leben bekommt man die PilotInnen aber meistens nur als recht anonyme Stimme aus dem Cockpit mit, die einem ansagen, wie viel Fuß über dem Erdboden man sich befindet. Dabei stecken da häufig wahre Kerosin-Junkies dahinter, die für ihren Beruf brennen.

Auch Kelly Rexon ist auf diese Art ins Business gerutscht. Angesteckt von ihren Flieger-Eltern (beide arbeiten als PilotInnen) fing auch sie mit 16 an, sich für den Job zu interessieren. So berichtet ABC-News. Und nicht nur sie: Auch die jüngere Schwester Kate hat dieselbe Leidenschaft für sich entdeckt. Auch sie begann die Ausbildung und wurde dabei mitunter von ihrer großen Schwester ausgebildet.

Warum die Story in die Medien kam? Weil Kelly und Mutter Wendy Rexon beide bei der amerikanischen Fluglinie Delta Airlines arbeiten. Trotzdem kommt es laut Kelly kaum vor, dass sie für den gleichen Flug eingeteilt werden. Doch vor kurzem war genau das der Fall und ein Foto der beiden im Cockpit ging auf Twitter viral:

Das Bild der beiden gilt nun als Symbol für mehr Frauen-Power in der Luftfahrt. Doch natürlich hatten Mama und Tochter es in ihrer risikoreichen Karriere nicht immer einfach. Laut einem Interview, habe es bei ihrem allerersten gemeinsamen Flug große Probleme gegeben. So sei kurz nach dem Start Rauch ins Cockpit eingedrungen. So beschlossen die Pilotinnen, den Flug doch noch abzubrechen. Kelly Rexon musste den Flieger notlanden. "Meine Tochter war fantastisch. Es war eine sehr heikle Situation. Und nur wegen ihrer Expertise und Erfahrung ging alles so glimpflich aus.", berichtete die stolze Mama.

