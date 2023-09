"Was ist die nur für ein schlechtes Vorbild für ihre Kinder?", "Wenn sie nur anfangen würde, mehr zu sporteln ...", "Warum hört sie nicht einfach auf, so viel zu essen?" - nur ein Auszug vieler Sätze, die sich dicke Frauen immer wieder hinterrücks anhören können. Lasst uns also einmal eins klarstellen: Menschen zu bodyshamen, die übergewichtig oder adipös sind, hilft niemandem.

"Dick sein" ist heutzutage keine Beleidigung mehr

Der Zusammenhang zwischen dem BMI (Body Mass Index) einer Person und deren Gesundheit ist nämlich im besten Falle schwammig. Überhaupt gibt es so einige Mythen und Fehlinformationen rund um Übergewicht und dicke Frauen, die man sich einmal aus einem anderen Licht ansehen sollte ...

Noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle: Wir wollen den Begriff "dick" nicht länger negativ oder als Beleidigung konnotieren und benutzen ihn in diesem Text deswegen ganz bewusst. "Dick" ist kein Schimpfwort. Stattdessen sollte der Fokus viel eher auf Body Positivity liegen.

10 Body-Shaming-Mythen über Übergewichtige im Überblick

Musst du dir auch aufgrund deines Gewichts oder deiner Figur auch immer wieder sinnlose Sätze anhören und weißt spontan nicht, was du antworten sollst? Wir haben 10 der am häufigsten verbreiteten Body-Shaming-Mythen über dicke Frauen zusammengefasst. Unsere Antworten stehen dir frei zur Verfügung - sag deinem Gegenüber das nächste Mal gerne mit Facts so richtig die Meinung.

1. Dicken Frauen muss erklärt werden, wie sie besser essen könnten

Viele Übergewichtige wissen ganz genau über Ernährung, Kalorienverbrauch, Sport und alles, was dazugehört, Bescheid. Du wirst ja als Dicke:r auch fast täglich daran erinnert.

2. Dicke sollten ganz einfach mehr Sport machen

Blödsinn. Übergewichtig und sportlich sind zwei Dinge, die durchaus zusammengehen. Viele Plus-Size-Frauen *sind* fit und bewegen sich viel. Der Grund, warum man nur selten dicke Menschen auf dem Laufband sieht? Liegt auf der Hand. Kaum jemand setzt sich freiwillig den herablassenden Blicken aus.

3. Dicke sind "leichter zu haben"

Ekelhaft. Warum dieser Mythos überhaupt existiert? Wir wissen es nicht. Alles, was wir dazu sagen können, ist, dass eine Frau mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften genauso viel Wert ist wie eine mit Normgewicht.

4. Dicke sind schlechte Vorbilder für ihre Kinder

Selbsthass und wenig Selbstbewusstsein sind ein schlechtes Vorbild für Kinder - und eine Mutter muss nicht übergewichtig sein, um diese Dinge an ihre Kinder weiterzugeben. Täglich aufs Neue versuchen, sich selbst und seine Kinder genauso zu lieben, wie sie eben sind - ganz egal, wie ihr Körperbau ist - DAS ist ein gutes Vorbild.

5. Dicke sind grundsätzlich ungesund

Die Körperform sagt nichts über den Gesundheitszustand eines Menschen aus. Bluttests, Energie-Level und die Lebensqualität sind ein weit besserer Indikator. Ja, man kann übergewichtig und gesund sein - ob ihr es glaubt oder nicht.

6. Alle dicken Frauen haben Fresssucht

Das ist einfach nicht wahr. Menschen, die an einer Binge-Eating-Störung leiden, können übergewichtig, adipös oder Normalgewicht haben. Punkt.

7. Dicke haben keine Disziplin

Vermutlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Die meisten Übergewichtigen haben in ihrem Leben schon zahlreiche Diäten gemacht und ihre Disziplin auf die Probe gestellt. Strenge Diäten sind nur einfach nicht nachhaltig. Fat-Shaming hilft dabei auch nicht gerade ...

8. Dicke Frauen haben kein Selbstbewusstsein

Viele Frauen haben nur wenig Selbstbewusstsein und Probleme mit ihrem Aussehen - nicht, weil sie fett sind, sondern weil die Medien ihnen ständig sagen und zeigen, dass sie nicht gut genug sind. Eine schlanke Taille macht Frauen nicht immun gegen solche Gedanken.

9. Eine Dicke wird sowieso nie heiraten

Ähm. Schaut euch einfach mal um. Dazu müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen, oder? Jede:r hat einen anderen Geschmack. Nicht deiner? Dich zwingt niemand.

10. Übergewichtige Frauen müssen eine Diät machen

Ganz ehrlich? Eigentlich sollte niemand eine Diät machen. Zu strenge Diäten haben nur zur Folge, dass man am Ende mehr wiegt als davor. Viel wichtiger ist es, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und dem Körper alle Vitamine und Nährstoffe zu geben, die er braucht, um zu funktionieren!