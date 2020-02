Wir haben schon viele ungewöhnliche, krasse und grenzwertig-hässliche Nageldesigns auf Instagram gesehen. Hier ein Best-Of:

Ihr seht, wir kennen uns aus. Doch das bedeutet nicht, dass das Leben mit den Überraschungen geizt. Im Gegenteil! Diesmal wurden uns doch tatsächlich Coronavirus-Nägel in den Instagram-Feed gespült. Und das hat uns dann doch sehr erstaunt:

Die UrheberInnen dieser verrückten Nägel sind die Nagel-DesignerInnen bei Nail_Sunny, einer russischen Nagelsalon-Kette. Das lustige am Account der Salons ist, dass sich die verrückten Kreationen unter die stinknormalen French Manicure-Postings mischen. So scrollt man also nichts ahnend durch ihren Feed und BOOM! da sind dann plötzlich Fingernägel, die gleichzeitig als Geburtstagstorten-Kerzen dienen.

Wir wollen euch diese Kreativität nicht vorenthalten und haben die besten Bilder rausgesucht: