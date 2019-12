Wie es am Set der Kult-Serie "Das Traumschiff" so zugeht? Wie sich Florian Silbereisen als Neo-Schauspielerin schlägt? Wir haben bei Schauspielerin Nele Kiper bei Melange und Kuchen nachgefragt!

Während wir über Silvester ins Neue Jahr schippern, hat es eine bereits hinter sich: Schauspielerin Nele Kiper, die in der neuen Folge von Traumschiff neben Neo-Akteur Florian Silbereisen eine der Hauptrollen übernimmt. Ausgestrahlt wird die Folge, die uns ins wunderschöne Kolumbien entführt, am 1.1. Wir trafen die sympathische 36-Jährige bei Melange und Kuchen zum Talk in Wien und sprachen über ihre Kollegen, Lieblings-Platzerl in der Hauptstadt, den Sinn von Vorsätzen, die teils stürmischen Dreharbeiten und was auf ihrer Bucket List so steht.

Schauspielerin Nele Kiper im Interview

WOMAN: Werden Sie sich am 1.1. die Folge ansehen?

Nele Kiper: Aber selbstverständlich. Ich bin auch auf das Endprodukt gespannt. Vor allem, weil die Dreharbeiten so intensiv und hindernisreich waren.

Wieso das?

Kiper: Wir waren auf einem Kreuzfahrtschiff mit rund 500 Passagieren und bei der Atlantik-Überquerung hat es nur gestürmt, wir durften zeitweise nicht mal an Deck. Spätestens ab dem dritten Tag waren wir alle seekrank.

Nele Kiper im Interview mit WOMAN-Redakteurin Monika Dlugokecki

Puh, das hört sich nach verschärften Dreh-Verhältnissen an...

Kiper: Oh ja, das waren sie. Denn wir mussten ja schließlich drehen. Einige Szenen wurden dann einfach nach drinnen verlegt. Teilweise war es nicht möglich, auf der Markierung stehen zu bleiben. Meine Kollegen und ich sind da öfter mal aufgrund einer Welle aus dem Bild gekippt. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich als Schauspielerin. Bei einer Liebesszene ging es um den ersten Kuss. Es sollte langsam und romantisch werden – tja, und dann kam eine große Welle und ich fiel förmlich in die Arme meines Kollegen. Daraufhin meinte der Regisseur, dass eigentlich mein Partner den ersten Schritt hätte machen sollen. Und ich so: Sorry, war keine Absicht. (lacht)

Apropos neue Erfahrung: Die Besetzung von Moderator Florian Silbereisen als Kapitän wird von vielen sehnlichst erwartet. Wie war er denn als Kollege?

Kiper: Er hat sich toll vorbereitet, hat auch bei Szenen zugesehen, in denen er nicht gespielt hat und sich generell für alles interessiert, was an Bord so vor sich ging und war allen sehr offen gegenüber.

Man kennt Sie aus TV-Highlights wie "Der gute Bulle", "Alarm für Cobra 11" oder Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, für Silbereisen war es ein schauspielerisches Debüt. Hat man eine Nervosität gemerkt?

Kiper: Es war eine Mischung aus Nervosität und Professionalität. Er kommt ja schließlich auch aus dem Entertainment Bereich. Was ich generell sehr bewundert habe ist die große Wertschätzung den Kollegen und der gesamten Crew gegenüber. Vor allem auf einem Schiff kann man sich nicht aus dem Weg gehen, wächst viel schneller zusammen. Ich hoffe sehr, dass man die innige Stimmung auch im Film spürt.

Nele Kiper mit Florian Silbereisen und Barbara Wussow am "Traumschiff"

Welche Rolle spielen Sie in der Folge?

Kiper: Meine Geschichte birgt viel Herzschmerz. Ich spiele eine Kaffeeexpertin, die auf den Plantagen in Kolumbien arbeitet und die sich in einen Passagier verliebt – aber natürlich nicht ohne eine wortwörtlich – herzzerreißende Story rundherum. Meine Rolle hat gerade einen Verlust verarbeiten müssen und trifft plötzlich auf einen Seelenverwandten, kämpft mit ihrem Gewissen, ob sie denn schon bereit sei für eine neue Liebe. Es wäre ein Neuanfang für sie und mehr darf ich noch nicht verraten

Es wird aber ein Happy End geben oder?

Kiper: Beim Traumschiff weiß man was einen erwartet, es gibt immer ein Happy End. Aber man kann schon in diesem festgesteckten Rahmen was machen, versuchen eine authentische Geschichte zu erzählen, ernsthaft zu berühren. Das ist uns gelungen.

Beschreiben Sie in drei Worten, weshalb man sich die Folge ansehen sollte.

Kiper: Wunderschöne Landschaft, tolle Kollegen, sehr gute Regie.

Marie Schmidt Fotographie

Wie haben denn die echten Passagiere auf die Dreharbeiten reagiert?

Kiper: Es war eine reguläre Kreuzfahrt und wir mussten uns anpassen. 99 Prozent der Gäste fanden es super spannend und toll, machten unter anderem auch Komparserie. Aber natürlich war auch mal das SPA für einen Tag lang für die Gäste gesperrt, wenn wir gerade gedreht haben.

Setzen Sie sich auch Ziele?

Kiper: Ja, ich nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor nicht zu prokrastinieren und tue es dann doch wieder. Es ist ja eigentlich ein Schwachsinn zu sagen, ich habe diesen einen Vorsatz. Ich setze da eher auf Selbstreflexion und Zeit mit mir selbst.

» Patschert und Sudern sind meine neuen Lieblingswörter! «

Sie haben einen fünfjährigen Sohn. Stehen denn besondere Reiseziele auf Ihrer Bucket List?

Kiper: Island und Brasilien – wobei ich noch nicht weiß wie kindertauglich das Land ist. Aber Reykjavik möchte ich auf jeden Fall 2020 sehen. Früher bin ich sehr viel alternativ mit dem Rucksack gereist.

Sie drehen auch öfter in Österreich, sind viel in Wien. Haben Sie einen Lieblingsort?

Kiper: Ich gehe gerne im Park vor dem Schloss Belvedere spazieren, da hat man einen freien Blick über die Stadt. Das Cafe auf der Dachterrasse des 25 Hours Hotel finde ich auch toll.

Können Sie schon Wienerisch?

Kiper: Patschert und Sudern sind meine neuen Lieblingswörter.

Das könnte dich auch interessieren: