Neue Therapie hilft gegen resistente Tuberkulose

Eine relativ neue Kombination aus vier Arzneimitteln hilft gegen Tuberkulose, die gegen das lange Jahre meistverwendete Medikament Rifampicin resistent ist, verkürzt die Therapiedauer stark und führt häufiger zur Ausheilung. Das hat eine Studie der "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) ergeben, die vor kurzem im "New England Journal of Medicine" erschienen ist. Die Therapieform wird bereits von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen.

"2019 litten rund 465.000 Patienten weltweit an einer Rifampicin-resistenten Tuberkulose. 59 Prozent solcher Patienten, die 2018 mit einer Therapie begannen, hatten positive Behandlungsergebnisse. Das hat sich in den vergangenen fünf Jahren nicht verbessert", schrieben Bern-Thomas Nyang'wa (MSF-Zentrum/Amsterdam) und seine Co-Autoren (DOI: 10.1056/NEJMoa2117166) in der weltweit angesehensten Medizinfachzeitschrift.

Wenn Rifampicin ausfällt, kommt die Standardtherapie damit und den Erstrangmedikamenten Isoniazid, Ethambutol und Pyrazinamid nicht mehr in Frage. Dann vorhandene Kombinationstherapien sind kompliziert und langwierig: Niedrige Ausheilungsraten, häufiger Abbruch der Therapie wegen Nebenwirkungen und der Dauer einer Behandlung von neun bis 20 Monaten (bis zu 90 Monate) mit bis zu 20 Tabletten am Tag sind die größten Probleme, wenn es sich um eine Rifampicin-resistente TBC handelt. Manchmal sind sogar Infusionen notwendig. Außerdem gibt es immer die Möglichkeit weiterer Infektionen im Umfeld der Patienten.

Seit einigen Jahren steht mit dem Wirkstoff Bedaquilin ein neues Medikament zu Behandlung der Tuberkulose zur Verfügung. "Ärzte ohne Grenzen" finanzierte deshalb eine Studie (TB-PRACTECAL), um einige Kombinationsterapien mit Bedaquilin im Vergleich zum von der WHO empfohlenen Standard zu untersuchen. In einer ersten Phase erwies sich dabei die Kombination von Bedaquilin, Pretomanid, Linezolid (Antibiotikum) und Moxifloxacin (Antibiotikum) als am günstigsten (BPaLM-Kombination).

In einem zweiten Studienteil wurde dann genau diese Kombination verwendet. Das Kriterium für den Vergleich mit den Standardtherapien waren Tod, Behandlungsversagen, Behandlungsabbruch, Kontaktverlust zum Patienten oder das Wiederauftreten der Tuberkulose bis zur Woche 72 nach Beginn der Behandlung. Die Untersuchung, bei der die Patienten per Zufall einer der beiden Gruppen zugeteilt worden waren, lief in Südafrika, Weißrussland und Usbekistan. Dies sind Staaten mit einem hohen Anteil an multiresistenter TBC.

In eine der Auswertungen mit 128 Patienten, die zumindest eine Dosis der Behandlung erhalten hatten, zeigten sich die Vorteile der neuen Kombinationstherapie: Nur elf Prozent der Behandelten verstarben, sprachen auf die Therapie nicht an, hörten mit der Behandlung auf, gingen "verloren" oder hatten binnen 72 Wochen einen Rückfall. In der Gruppe mit Standardtherapie (zeitweise bis zu sieben Medikamente und Behandlungsdauer bis zu 80 Wochen) war das bei 48 Prozent der Fall. Das entsprach einer Verbesserung um mehr als ein Drittel. 89 Prozent der Patienten unter der neuen Behandlungsform beendeten diese mit Erfolg, hingegen nur 52 Prozent unter Standardtherapie.

Der Vorteil liegt auch in der viel schnelleren Wirkung der in der Studie untersuchten Behandlung: Sie dauert nur 24 Wochen, also nur sechs Monate. Die meisten Fälle von Behandlungsversagen unter der herkömmlichen Therapie wurden nämlich wegen vorzeitigen Abbruchs des Behandlungszyklus registriert.

"Einziger Nachteil der Bedaquilin-Kombinationen scheint derzeit der hohe Preis des Medikaments zu sein. Mit 270 US-Dollar entfällt fast die Hälfte der Gesamtkosten von 600 US-Dollar für die 6-monatige Behandlung auf Bedaquilin. Die MSF halten Gesamtkosten von bis zu 500 US-Dollar für vertretbar. Der Preis von Bedaquilin könnte bald fallen, da der Patentschutz demnächst ausläuft", schrieb zu der Studie das Deutsche Ärzteblatt am Freitag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Form der TBC-Therapie bereits empfohlen. Die Studie war wegen des sich in einer Zwischenauswertung ankündigenden Erfolges frühzeitig abgebrochen worden.

Die Tuberkulose ist "die" Krankheit der Armen, der Flüchtlinge und sozial Benachteiligten. Wegen Covid-19 hat die Zahl der TB-Todesopfer von 2019 auf 2020 weltweit erstmals seit zehn Jahren um rund 100.000 auf etwa 1,5 Millionen Sterbefälle zugenommen.