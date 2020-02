Wer ging noch 2004 ganz unbefangen ins Kino, um sich den ersten Teil der US-amerikanischen Horror-Thriller-Splatter-Filmreihe "Saw" reinzuziehen und kam völlig verstört wieder aus dem Saal? Wir! Und aus irgendeinem irrationalen Grund haben sich Teile der Redaktion noch weitere Filme der Reihe angesehen, um danach nicht weniger traumatisiert das Kino zu verlassen. Insgesamt acht Teile (zwischen 2004 und 2017) kamen in die Kinos.

"Saw": Eine der bekanntesten Horror-Reihen wird fortgesetzt

Worum geht's? Hauptprotagonist John Kramer erkrankt an einem unheilbaren Gehirntumor und kommt zu der Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihr Leben gar nicht richtig schätzen. Bis sie an der Schwelle des Todes stehen und ihr Wille zu überleben getestet wird. Daraufhin werden Personen entführt, gefoltert und mit grausamen Tests auf die Probe gestellt. Hört sich jetzt vermutlich gar nicht mal sooo gruselig an, aber Leuteee – die Stimmung in den Filmen ist unaushaltbar! Auf alle Fälle geht nun eine der verstörendsten Horror-Reihen der Filmgeschichte in eine neue Runde: Hier kommt der erste Teaser-Trailer zu "Saw: Spiral", der im Juni in unsere Kinos kommen wird.