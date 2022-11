Neues Blutdruckmittel für therapieresistente Hypertonie

Weltweit leiden rund 1,4 Milliarden Menschen an Bluthochdruck. Die Hypertonie ist der größte Risikofaktor für akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen inklusive Herzinfarkt und Schlaganfall. Bei mindestens zehn Prozent der Patienten schaffen alle vorhandenen Medikamente keine ausreichende Blutdrucksenkung. Ein in Großbritannien neu entwickeltes Medikament könnte die Situation wesentlich verbessern.

"Patienten mit therapieresistenter Hypertonie erhalten oft Medikamente aus zumindest vier verschiedenen Wirkstoffklassen. In den USA ist es das Ziel, in medizinischen Betreuungseinrichtungen (Arztordination etc.) einen Blutdruck von weniger als 130 mmHg systolisch und von weniger als 80 mmHg diastolisch zu erreichen. Die aktuellen Leitlinien empfehlen (bei anhaltend höheren Werten; Anm.) das Hinzufügen von Spironolacton, ein Mineralcorticoid-Rezeptor-Antagonist als Medikament der vierten Linie, obwohl die Substanz Dosis-beschränkende Nebenwirkungen hat. Trotzdem bleiben 40 bis 50 Prozent der Hypertoniepatienten ohne ausreichende Behandlung. Seit 2007 wurde kein einziges innovatives Blutdruckmedikament zugelassen", schrieben jetzt Mason Freeman und seine Co-Autoren im New England Journal of Medicine.

Die alte Substanz Spironolacton als Gegenspieler zum Hormon Aldosteron führt zur Ausbildung von Brüsten bei Männern und zu Menstruationsstörungen bzw. Blutungen bei Frauen nach der Menopause. Am gefährlichsten aber ist eine Kaliumüberladung im Blut, welche potenziell lebensgefährliche Herzprobleme auslösen kann. Ein 2018 in Großbritannien gegründetes Pharmaunternehmen (CinCor) hat eine Alternative entwickelt: den Wirkstoff Baxdrostat.

Der Wirkstoff verhindert die Produktion von Aldosteron in den Nebennieren durch die Hemmung des dafür unbedingt notwendigen Enzyms Aldosteronsynthase. Das alte Spironolacton hingegen setzt später an, es blockiert die Interaktion bereits entstandenen Aldosterons an seinem Rezeptor. Das Hormon ist wesentlich für den Salzhaushalt des Körpers und reguliert damit auch den Flüssigkeitshaushalt. Davon ist wiederum zu einem wesentlichen Teil der Blutdruck abhängig.

Im New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2213169) ist jetzt eine Studie der Phase II (vor allem Dosisfindung) mit sehr guten Ergebnissen erschienen. Die Untersuchung umfasste 248 Patienten mit therapieresistentem Bluthochdruck (weniger als 130/80 mmHg). Alle Studienteilnehmer nahmen ein Entwässerungsmittel (Diuretikum) ein, fast alle zusätzlich Medikamente mit den Wirkstoffen der ACE-Hemmer bzw. Angiotensin-II-Rezeptorblockern. Fast 70 Prozent schluckten auch noch einen sogenannten Kalziumantagonisten.

In der Studie wurden die Patienten zusätzlich mit einem Scheinmedikament oder Baxdrostat in einer Tagesdosis von 0,5 Milligramm, ein Milligramm oder zwei Milligramm behandelt. Der neue Wirkstoff senkte den systolischen Blutdruck in der höchsten Dosierung um 20,3 mmHg, bei Verwendung von einem Milligramm um 17,5 mmHg und bei der niedrigen Dosierung um 12,1 mmHg. In der Placebogruppe wurde eine Reduktion um 9,4 mmHg registriert. Für die beiden höheren täglichen Wirkstoffmengen waren die Ergebnisse statistisch signifikant. Auch der diastolische Wert wurde mit Baxdrostat - minus 14,3 mmHg bei zwei Milligramm Dosis pro Tag - um 14,3 mmHg reduziert. Unter Placebo betrug die Senkung 5,2 mmHg.

Nur bei acht Patienten kam es zu mit der neuen Medikation in Verbindung stehenden Nebenwirkungen. Vorübergehend wurde bei sechs der Behandelten ein Anstieg der Kaliumwerte im Blut registriert. Das führte aber nur zu einer vorübergehenden Therapieunterbrechung von wenigen Tagen. Danach waren die Werte wieder weitgehend normal. Ein erheblicher Anteil der Fälle von ungenügend kontrollierten Bluthochdrucks dürfte mit mangelnder Therapietreue mit der täglich notwendigen Einnahme der Medikamente in Verbindung stehen. Doch, wie die Autoren der Studie anmerken, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass "behandlungsresistente Hypertonie einen Subtyp von Bluthochdruck darstellt, der aufgrund seiner ursächlichen Faktoren schlecht auf die etablierten Medikamente darstellt."