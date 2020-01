2019 war das Jahr, in dem Meghan & Harry Eltern wurden. Seit seinem ersten Auftritt sind wir von Baby Archie ziemlich angetan. Nicht nur, weil der Kleine seinem Papa zum Verwechseln ähnlich sieht, sondern weil er ein echtes Zuckerstück ist. Leider gibt es nur wenige Bilder des Mini-Royals. Am 1. Jänner haben es sich Meghan & Harry aber nicht nehmen lassen, einen privaten Schnappschuss zu veröffentlichen. Nämlich in ihrem Jahresrückblick auf Instagram. Zu sehen sind (teils unveröffentlichte) Bilder und Video-Ausschnitte aus den letzten 12 Monaten.

Zu sehen ist der 7-monatige Archie mit Papa Harry an einem See – und wir sind hin und weg von so viel Cuteness! Wo das Bild entstanden ist, ist nicht ganz klar. Aber das tut auch nichts zu Sache. Wir erfeuen uns an der süßen Aufnahme der beiden "Männer" und sind schon gespannt auf die nächsten Bilder! "Wir wünschen Euch allen ein fröhliches neues Jahr und danken für die kontinuierliche Unterstützung", schreiben Meghan und Harry dazu. "Wir hoffen, dass 2020 jedem von euch Gesundheit und fortdauernde Freude bringt", heißt es weiter. Und wir hoffen 2020 auf haufenweise Archie-Content!

