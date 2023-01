Neues Prognosetool veranschaulicht, wann Stromsparen besonders wirkt

Auf findet sich ein neues Prognosewerkzeug, das Verbraucherinnen und Verbrauchern veranschaulicht, zu welcher Tageszeit ein verringerter Stromverbrauch am meisten Wirkung erzielt. Im Winter sind etwa Verbrauchsspitzen von 8-12 und von 17-19 Uhr zu erwarten, so Erneuerbare Energie Österreich. Das Tool versucht, jene Spitzenzeiten und Zeiträume, in denen die Produktion von Erneuerbaren witterungsbedingt zurückgeht, für den Folgetag zu identifizieren.

Zu den genannten Tageszeiten kann die Produktion von Erneuerbaren nicht entsprechend dem erhöhten Verbrauch gesteigert werden. Daher muss die Produktion in zuletzt extrem teuren und umweltschädlichen Gaskraftwerken hochgefahren werden.

Die Verbraucher sollen laut der Aussendung von Erneuerbare Energie Österreich dazu motivieret werden, ihr Verbrauchsprofil daran anzupassen. Alleine das Verschieben von energieintensiven Tätigkeiten, wie Bügeln, Wäschewaschen und -Trocknen und Ähnlichem auf andere Tageszeiten könne das Stromnetz zu Spitzenlaststunden entlasten. Gefragt sei hierbei vor allem die Mithilfe von Privathaushalten sowie Klein- und Mittelbetrieben, die ihren Energiebedarf flexibel anpassen können.