Ein besseres Arbeitsleben, in dem Menschen ihr volles Potenzial ausschöpfen können, sich selbst verwirklichen und einen Job finden, der zu ihrem Leben passt – was

wiederum Unternehmen erfolgreicher macht. Für 2020 nehmen wir uns realistische Vorsätze vor - vor allen Dingen, wenn es um unsere Karriere geht.

7 gute Vorsätze für das Arbeitsjahr 2020

1. New Careers: einen Job finden, der zum Leben passt

Nicht nur die Jobprofile ändern sich, sonder auch die Jobanforderungen. Gehalt, Firmenwagen und Aufstiegschancen sind schon lange nicht mehr die Hauptfaktoren, die einen Job zum Traumjob und eine Karriere zum persönlichen Erfolg machen. Der Vorsatz für das neue Jahr: der persönlichen Leidenschaft folgen, das tun, was man wirklich, wirklich will und 2020 endlich einen Job finden, der zum Leben passt.

2. Digital Education: Weiterbildung, um zukunftsfit zu sein

Die Art, wie wir uns bilden, wird sich dramatisch verändern. Was wir gestern gelernt haben, kann morgen schon überholt sein. Darum müssen wir künftig das Entlernen trainieren. Neues Wissen werden die Arbeitnehmer hingegen zeitnah, häppchenweise und bedarfsgerecht abrufen. Unternehmen sind daher 2020 gefordert, mehr Trainings & Weiterbildungen anzubieten, die Mitarbeiter für die fortschreitende Digitalisierung wappnet. Denn aktuell fühlt sich mehr als jedes zweite XING Mitglied (57 Prozent) nicht ausreichend vorbereitet.

3. Brain-Recovery: die Bedeutung der "kognitiven Hygiene steigt"

Der Trend Digital Detox war für viele schon das vergangene Jahr ein großes Thema, und wird uns auch weiter begleiten. Die Welt von morgen wird noch komplexer sein als die heutige. Bei 83 Prozent der XING Mitglieder hat die Arbeitsbelastung mit der Digitalisierung zugenommen, doch die notwendigen Auszeiten halten nur die Hälfte der Nutzer ein. Der Vorsatz für 2020: Man muss sich selbst ein wenig an der Nase nehmen, und sich Pausen vom digitalen Konsum und Zeit für etwas "Brain Recovery" gönnen. Das verbessert nachweislich die Qualität der Arbeit.

4. Gender Equality: nicht nur am Equal Pay Day ein viel diskutiertes Thema

Die Bevorzugung der Männer ist nach wie vor an der Tagesordnung – das sagen zumindest rund ein Drittel der Befragten XING Mitglieder. Ein Tipp für mehr Gleichberechtigung, den sich Unternehmen 2020 zu Herzen nehmen sollten: Gehaltstransparenz im Unternehmen einführen, um Ungleichheiten aufzuzeigen –

und daran zu arbeiten.

5. Power of Diversity: ein konsequentes Diversitymanagement sollte 2020 selbstverständlich sein

Vielfalt im Unternehmen überhaupt zu akzeptieren, das war für viele Unternehmen der erste Schritt, wenn es um Diversity ging. Diese Vielfalt bewusst anzustreben, muss der nächste sein. Vorsatz für das neue Jahr: ein konsequentes Diversity-Management im Unternehmen und gezielteMaßnahmen in diesem Bereich. Das macht übrigens auch Unternehmen langfristig erfolgreicher.

6. Mehr Flexibilität leben

Das Angebot von flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Job und Familie sind auch 2020 wichtige Kriterien für Arbeitnehmer. Und dennoch hat nur knapp die Hälfte in Österreich die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten – hier hinken wir Deutschland mit 56 Prozent und vor allem der Schweiz mit 62 Prozent deutlich hinterher. Ein guter Vorsatz für das kommende Jahr: die Möglichkeit von ein bis zwei Home Office Tage pro Woche können nicht nur die Motivation, sondern auch die Produktivität eines Mitarbeiters steigern.

7. Silver Worker: weiterarbeiten, weil es Spaß macht

Die viel zitierte Pension schaut in Zukunft etwas anders aus – wer heute in Pension geht, ist fitter denn je. Bereits 58 Prozent der befragten XING Mitglieder

glauben, dass sie auch nach Eintritt in den Ruhestand weiterarbeiten werden. Unser Tipp für alle, die 2020 die Pension antreten: den Prozess dazu rechtzeitig einleiten, das eigene Netzwerk pflegen und sich Tätigkeiten widmen, die sinnerfüllend sind und Spaß machen.

