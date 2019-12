Zehn, Neun, Acht, Sieben – der Countdown bis zum Jahr 2019 läuft. Einige ÖsterreicherInnen haben 2019 einen neuen Partner beziehungsweise eine neue Partnerin gefunden oder wollen ihre Beziehung langfristig stärken. Andere starten voller Erwartungen in den Jänner, denn der Traumpartner/die Traumpartnerin könnte sich schon beim nächsten Date zeigen. Egal ob man schon glücklich vergeben oder noch auf der Suche ist, wer diese 6 Liebes-Vorsätze der Dating-App Once im Neuen Jahr berücksichtigt, wird von der Liebe schon bald positiv überrascht.

Jetzt aber richtig! – Diese Dinge nehmen sich Singles vor

1. Zweite Chancen geben

Viele ÖsterreicherInnen machen sich beim ersten Date zu schnell ein Bild vom Gegenüber. Das erste Treffen ist dabei besonders trügerisch, denn oft traut man sich nicht gleich, man selbst zu sein. Man möchte den anderen beeindrucken, setzt sich selbst unter Druck und ist deshalb möglicherweise ruhiger oder wirkt abgehoben. Wenn das erste Date ganz okay war, lieber noch einen zweiten Blick auf die Person werfen. Sonst beendet man womöglich etwas Tolles, bevor es richtig begonnen hat.

2. Lass die Vergangenheit ruhen

Gerade wenn man neue Personen kennenlernt, sollte man aufpassen, dass man keine alten Erfahrungen und Vorurteile auf die neue Person überträgt. „Fast jeder zweite Österreicher hat schon einmal negative Erfahrungen beim Dating gemacht, doch das sollte keine Grund sein, sich nicht mehr auf die Suche nach dem Traumpartner zu machen. Nicht nur Online Dating Apps ntwickeln sich ständig weiter und gehen gegen Fake-Profile und Ähnliches vor, sondern auch beim nächsten Date kann man tolle neue Dinge erleben." erklärt Clémentine Lalande, COO der Dating App Once. Er hat einmal keine Zeit? Dann bedeutet das nicht gleich, dass er kein Interesse hat, auch wenn das beim letzten Typen der Fall war. Er mag keine Computerspiele? Das heißt nicht, dass du dein Hobby aufgeben musst - mache mit neuen Personen auch deine eigenen Erfahrungen.

3. Am richtigen Ort nach dem Partner suchen

Du hättest gerne einen Partner bzw. eine Partnerin, der/die deine Leidenschaft fürs Kochen teilt und nicht dauernd Party macht? Dann solltest du auch an passenden Orten nach der neuen Liebe suchen! Melde dich zu Kochkursen an, frag FoodbloggerInnen nach einem Rezept oder geh zu einem Restaurant-Meetup. Fitnesslover finden im Fitnesscenter eher Gleichgesinnte als in Nachtclubs. Wer sich gerne Abenteurer angeln möchte, probiert am besten etwas Neues – wie ein Samurai-Training oder Paragleiten.

Das können wir besser, Schatz! – Neujahrvorsätze für Paare

1. Geburts- und Jahrestage merken

Auch wenn die Schwiegermutter - wenig überraschend - immer am gleichen Tag im Jahr zum Feiern einlädt, fällt es vielen schwer, sich die Geburtstage von Freunden und Familienmitgliedern zu merken. Ein Kalender im Wohnzimmer oder Erinnerungen am Handy können helfen, um die wichtigen Ereignisse nicht zu verpassen. So hat man auch Zeit, um statt dem jährlichen „Du-freust-dich-doch-immer-über-einen-Schal“, ein schönes Geschenk zu besorgen.

2. Ab heuer unberechenbar sein

Wenn man bereits viele Jahre zusammen lebt, stellt sich früher oder später der Alltag ein und man entwickelt eine Routine. Man hat sich sozusagen an den/die PartnerIn gewöhnt. Damit das gemeinsame Leben für beide spannend bleibt und man sich gegenseitig weiterhin interessant findet, sollte man ab und zu aus dem Rahmen fallen und etwas Verrücktes tun. Wie wäre es mit in Unterwäsche Fußballschauen oder einem spontanen Konzertbesuch?

3. Let’s talk - Wünsche äußern

Anstatt dem/der PartnerIn Missmut-Botschaften und überraschende Vorwürfe an den Kopf zu werfen, weil etwas nicht geklappt hat, wie man es wollte, sollten Paare 2019 lieber Klartext sprechen und ihre Wünsche äußern! Oft erwartet man, dass der/die PartnerIn hellseherische Fähigkeiten besitzt und genau weiß, wie er/sie sich zu verhalten hat. Doch leider ist das eher selten der Fall. Egal ob im Haushalt, bei kleinen Überraschungen, bei Zärtlichkeiten oder bei der Familienplanung – wer rechtzeitig seine Wünsche und Bedenken äußert, legt damit den Grundstein für eine funktionierende Beziehung.