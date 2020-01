Neustart für die Liebe

Beziehung cool oder so lala? Im zweiten Fall wär’s doch sinnvoll, 2020 nicht einfach so weiterzuwurschteln. Mit wenigen „Handgriffen“ kann man in Sachen Zweisamkeit schon viel bewirken.

Wie läuft’s so bei dir im neuen Jahr? Ganz allgemein und speziell in Sachen Beziehung? Verliebt wie am ersten Tag, oder ist der Lack schon etwas ab? Sind gar gröbere Sprünge zu bemerken oder gibt’s erste Scherben? Wenn jetzt, nach ehrlichem In-sich-Gehen, ein Ja kommt, dann haben wir einen Vorschlag: Setze doch 2020 die Zweisamkeit ganz oben auf deine Prioritätenliste. Finde dich nicht so einfach mit Gewohnheit, Langeweile, Lieblosigkeit und schlaflosen Nächten ab, sondern greife gezielt ein. Es sind oft nur ein paar simple neue Drehs, die man den Gedankengängen geben muss, um den Motor neu zu starten. Eine Psychotherapeutin weiß, wie’s geht.

