Nicht auf den Durst warten: Auf dem Motorrad genug trinken

Wer im Sommer längere Touren mit dem Motorrad fahren will, achtet besser nicht nur auf einen einwandfreien Zustand der Maschine, sondern auch auf den eigenen Flüssigkeitshaushalt. Gerade an heißen Sommertagen sollten Motorradfahrer darauf achten, unterwegs ausreichend zu trinken. Dabei aber nicht warten, bis der Durst kommt. Denn wer zu wenig trinkt, hat nicht unbedingt sofort ein Durstgefühl, so das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).

Leistung und Konzentrationsfähigkeit sinken demnach erst schleichend. Daher besser häufige Trinkpausen an schattigen Orten einplanen. Gut geeignet sind etwa Wasser, Tee, Fruchtsaftschorle oder Iso-Getränke.

Das ifz rät zudem zu mehreren kleineren Snacks aus wasser- und mineralienreichen Lebensmitteln anstelle von großen Portionen vom Deftigem etwa vom Imbiss. Häppchen wie Salatgurke, Paprika, Melone und Tomate eignen sich und lassen sich in kleinen Plastikboxen mit Getränken gut etwa im Tankrucksack verstauen.