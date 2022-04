Nicht nur für Veggie-Fans: Bärlauch-Lasagne mit Ziegenkäse

Für Sie gehört Faschiertes in die Lasagne? Dann kennen Sie noch nicht das Lasagne-Rezept von Food-Bloggerin Doreen Hassek - mit Bärlauch statt Faschiertem. Sie verspricht: Niemand wird etwas vermissen.

Jedes Jahr zur Bärlauchzeit denke ich, wenn ich doch nur auch so eine versteckte Stelle im Wald kennen würde, dann könnte ich den Bärlauch selber ernten statt ihn abgepackt im Supermarkt zu kaufen. Vergangenes Jahr dann, war ich bei einer Freundin zum Frühstück eingeladen und es gab Rührei mit Bärlauch.

Das war superlecker, nur sah der irgendwie ganz anders aus. Die Blätter waren viel schmaler. Also habe ich etwas recherchiert. Das was wir dort gegessen haben, war gar kein Bärlauch sondern sogenannter Wunderlauch oder auch Berliner Knoblauch genannt. Das hat mir ja nun wieder gefallen, dass er den Namen meiner Heimatstadt trägt. Und übrigens, ich hab jetzt meine eigene kleine versteckte Stelle am großen Müggelsee gefunden. Nun kann ich meinen Wunderlauch auch selber ernten. Juchu!

1 Bund Suppengrün inklusive Petersilie, 250 g rote Linsen, Bärlauch, 1 Gemüsezwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 TL Butterschmalz, 1 Becher Obers, 3 kl. Dosen gehackte Tomaten, 100 g Ziegengouda, 100 g Ziegenrolle (Frischkäse), ca 15 Lasagneblätter, Salz und Pfeffer



1. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Suppengemüse und den

Knoblauch putzen und in sehr kleine Würfel schneiden (ca. 3x3mm),

die Petersilie aus dem Suppengrün sowie den Bärlauch hacken und die

Zwiebel ebenfalls, aber in nicht ganz so kleine Würfel schneiden. Die

Linsen 7 min in Salzwasser kochen. Sie sollten danach noch nicht ganz

gar sein.





2. Butterschmalz in einer großen, tiefen Pfanne erhitzen und das klein

geschnittene Gemüse mit der Petersilie und dem Bärlauch darin

anschwitzen, bis die Zwiebel glasig ist. Nach und nach Obers dazugeben

und etwas einkochen lassen. Nun das Ganze mit den gehackten Tomaten

aufgießen, das Tomatenmark dazugeben und zusammen mit den italienischen

Kräutern kurz aufkochen lassen. Anschließend die Linsen unterrühren.

Auch das Gemüse sollte noch Biss haben. Alles kräftig mit Salz und

Pfeffer abschmecken.





3. Den Boden einer Auflaufform zuerst knapp mit der Soße bedecken, dann

mit Lasagneblättern belegen, wieder mit der Soße

bedecken und immer im Wechsel, so dass mehrere Schichten entstehen. Den

Abschluss bildet eine Schicht aus Soße. Den Ziegengouda

grob reiben und über die Lasagne geben und auch die Ziegenrolle zwischen

den Fingern zerbröseln und ebenfalls drübergeben. Ab damit in den Ofen

für 20-25 min. Mit gehacktem Bärlauch bestreuen und servieren.





Buon Appetito! Haben Sie eigentlich etwas

vermisst im Rezept? Vielleicht Faschiertes? Ich verspreche Ihnen, auf

dem Teller wird es niemand vermissen.





