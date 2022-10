Nur ein Drittel nutzt Games für mehr Bewegung

Tennis im eigenen Wohnzimmer, Tanzen vor dem Bildschirm, Trophäen sammeln oder mit einer Virtual-Reality-Brille Lichtschwerter schwingen - die Gaming-Branche hat sich schon einiges einfallen lassen, um Bewegungsmuffel zu motivieren. Durchschlagenden Erfolg hat das noch nicht, zeigt eine repräsentative Umfrage des Branchenverband Game in Zusammenarbeit mit YouGov.

Nur knapp ein Drittel (30 Prozent) der 2.039 Befragten hat schon mal Videospiele gespielt, die die körperliche Fitness unterstützen. Weitere 17 Prozent sind an solchen Spielen interessiert.

Insbesondere die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen fühlt sich von Bewegungsgames angesprochen: 52 Prozent von ihnen haben schon einmal ein solches Spiel ausprobiert. Auch bei den 16- bis 24-Jährigen (38 Prozent) und bei den 35- bis 44-Jährigen (43 Prozent) zeigten sich einige dafür offen.

Bei den Älteren kommt die Idee noch nicht so gut an: Nur 29 Prozent der Befragten zwischen 45 bis 54 Jahre gaben an, ein Bewegungsspiel genutzt zu haben. Bei über 55-Jährigen hat nur jeder beziehungsweise jede Sechste (16 Prozent) solche Spiele schon einmal ausprobiert. Nur wenige (14 Prozent) hätten in Zukunft daran Interesse.

Für die Umfrage wurden 2.039 Personen befragt. Die Ergebnisse sind laut Verband repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.