Ab 2. März startet das "Fit in 11 Wochen"-Programm zum (Wieder)Einstieg in die Laufsaison. Melde dich jetzt gleich an und trainiere jeden Dienstag mit WOMAN.

JUHUUUU, es ist wieder soweit! Am 2. März starten die wöchentlichen Lauftreffs für den Asics Österreichischer Frauenlauf . Ilse Dippmann, Gründerin des Mega-Events und Laufikone, verspricht: „Mit diesem Trainingsprogramm schafft jede die fünf Kilometer am 17. Mai im Wiener Prater, egal von welcher Ausgangsposition.“ Höchste Zeit also, die winterliche Bequemlichkeit abzuschütteln, die Schuhe zu schnüren und loszustarten!

Alle Infos und Termine für Trainingstreffpunkte in deiner Nähe findest du auf www.oesterreichischer-frauenlauf.at.

Lauft mit beim WOMAN-Team!

Du bist schon voll motiviert? WOMAN ist auch dabei und lädt zehn Leserinnen zum gemeinsamen Training ein. Immer Dienstags, 18 Uhr starten wir vom Donaukanal beim Schwedenplatz aus los. Es gibt noch Plätze, Startticket am 17. Mai inklusive. Schick uns einfach eine Mail mit Foto, Alter und kurzer Begründung, warum genau du dabei sein solltest, bis Donnerstag, 27. Februar an laufen@woman.at . Wir stehen schon in den Startlöchern und freuen uns irrsinnig auf dich!

Endlich wieder öfter sporteln? Das könnte dich auch interessieren: