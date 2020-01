Lugners Opernball-Gast steht fest: Lindsey Vonn kommt nach Wien

Der Stargast für den diesjährigen Wiener Opernball steht fest. In einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag gab Baumeister Richard Lugner bekannt, gemeinsam mit Ski-Ass Lindsey Vonn den Opernball besuchen zu wollen. Wie jedes Jahr war die Spannung groß, wer den 87-Jährigen begleiten wird. Schließlich holt sich der Baulöwe meist internationale Größen aus Film und Musik. In diesem Jahr wird ihn zur Abwechslung eine Spitzensportlerin die Ehre erweisen. Erst vor ein paar Tagen wurde die Ex-Skirennläuferin mit dem "Inspiration Award" in Kitzbühel geehrt.

"Österreich ist zu meiner zweiten Heimat geworden"

"Ich habe sie deswegen ausgewählt, weil sie hervorragend Deutsch spricht", begründete Lugner seine Entscheidung. Während ihrer Karriere als Ski-Rennläuferin verbrachte die US-Amerikanerin viel Zeit in Österreich. "Österreich ist zu meiner zweiten Heimat geworden", sagte die Athletin bereits 2007 in einem Interview. Die 35-Jährige wird mit einer ihrer Schwestern zum Wiener Opernball kommen. "Es ist aber die Rede davon, dass noch mehr Leute mitgehen. Ich habe dann einen Überschuss an Frauen in der Loge", scherzte Lugner bei der Pressekonferenz. Wir sind gespannt auf ihren Auftritt!

