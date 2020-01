Jetzt zu den Hard Facts: So oft täuschen Männer den Orgasmus vor

Es gibt viele Gründe, warum Menschen einen Orgasmus vortäuschen: zu wenig Energie, zu wenig Erregung und vor allem – das Ego des Partners oder der Partnerin schonen wollen. Natürlich ist auch der Weg (ein bisserl) das Ziel, aber wer nicht zum Höhepunkt kommen kann, hat oft Angst vor unangenehmen Gesprächen, die – ganz ehrlich – so manche Situation schon mal erschweren können. So. Diese kleinen und großen Problemchen betreffen sowohl Männer als auch Frauen. Jaaa – zur Überraschung vieler: Auch Männer täuschen den Orgasmus vor. Und wie eine aktuelle Sexumfrage aufzeigt, gar nicht mal so wenige...

So viele Männer täuschen ihren Orgasmus vor

Im Zuge einer Umfrage, die die Dating-App "Jaumo" gestartet hat, wurden Daten von 245.000 Nutzerinnen und Nutzer aus zehn Ländern ausgewertet – darunter auch Österreich. Das Ergebnis: Hierzulande gaben 36 Prozent der Männer an, schon einmal einen Orgasmus vorgetäuscht zu haben. Und damit liegen sie gar nicht mal so weit hinter den Frauen: 43 Prozent unserer Geschlechtsgenossinnen haben schon mal den Höhepunkt vorgespielt. Fairerweise muss an dieser Stelle betont werden, dass UNSERE physischen Gegebenheiten das Vortäuschen etwas erleichtern...

Wir faken den Orgasmus überdurchschnittlich oft!

Im internationalen Vergleich liegen wir Österreicherinnen und Österreicher mit unserer Vortäusch-Freudigkeit ganz weit vorne. Im internationalen Durchschnitt haben 32 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen schon einmal einen Orgasmus vorgespielt. Wobei... vielleicht sind wir auch einfach nur ehrlich. in Österreich legen übrigens mehr Frauen (60 Prozent) Wert auf den Höhepunkt als Männer (57 Prozent). "Der Weg ist das Ziel?" – wohl eher nicht: 62 Prozent der Frauen und 66 Prozent der Männer meinen, Sex ohne Orgasmus mache weniger Spaß. Das kann manche ganz schön unter Druck setzen... Hier bitte keine Wortwitze!

