Vor gut einem halben Jahr ging Pamela Anderson mit einer ziemlich persönlichen Geschichte an die Öffentlichkeit: In einem Instagram-Posting erklärte die 52-Jährige, sie sei von ihrem Partner belogen und betrogen worden. Damals war die Schauspielerin und Aktivistin mit dem Fußballer Adil Rami liiert, der ein Doppelleben geführt und sie hintergangen haben soll. Hier lest ihr die ganze Story.

Pamela Anderson: Zurück zum Ex!

Nun ist der "Baywatch"-Star allem Anschein nach wieder superhappy: Sie heiratete überraschend den Filmproduzent Jon Peters, mit dem sie vor über 30 Jahren schon einmal zusammen war. Und Ladys, hier handelt es sich um Beziehungsmaterial... Seht im Video, was Jon über seine frischgebackene Ehefrau zu sagen hat:

Das könnte dich auch interessieren:

Pamela Anderson zieht noch immer den roten Baywatch Badeanzug an