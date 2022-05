Die Pandemie flaut ab: Was der Seele nun guttut

Sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen, tut gutNun ist ein guter Zeitpunkt, sich um die Seele zu kümmernDas erste Mal in diesem Sommer am See - das kann für Glücksgefühle sorgenSport tut nicht nur dem Körper gut, sondern auch der Seele

Der Sommer naht, die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Ein guter Zeitpunkt für die Frage: Was haben die zwei Pandemie-Jahre mental mit uns gemacht - und wie finden zur Leichtigkeit zurück?

Über zwei Jahre Pandemie sitzen uns allen in den Knochen. Bei vielen Menschen nimmt Corona nun immer weniger Raum im Leben ein. Raum, der nun zu Verfügung steht, um die Psyche wieder zu stärken. Aber wie?

Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme. "In der Psychologie wird inzwischen von einem Trauma gesprochen, das Menschen durch die Pandemie erlebt haben", sagt Alexandra Loeffner, Resilienzcoach und Trainerin für Positive Psychologie.

Das heißt nicht, dass alle an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) erkrankt sind. Aber: Den meisten Menschen sind die Angst vor einer Infektion, die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen schon spürbar auf die Psyche geschlagen.

Auch Joachim Schmidt, Diplom-Psychologe mit Schwerpunkt Positive Psychologie, bestätigt diesen Eindruck. Auch Zukunftsängste und Sorge um die eigene Gesundheit und die der Liebsten spielen laut Schmidt eine große Rolle. Hinzu komme ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes.

"Die psychische Widerstandsfähigkeit - auch Resilienz genannt - ist dabei individuell sehr unterschiedlich", sagt Joachim Schmidt.

Resilienz bezeichne die Fähigkeit einer Person, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und Stress umzugehen. Sie ist sozusagen das Immunsystem der Psyche. Die eigene Resilienz kann man trainieren.

"Wichtig ist aus meiner Sicht, sich selbst eine Perspektive aufzubauen, sich auf etwas nach der Pandemie zu freuen", sagt Schmidt. "Aber auch, sich dankbar zu zeigen für Dinge, die man erlebt, und Personen, die man getroffen hat."

Dankbarkeit ist ein großes Thema, wenn es um eine positive Lebenseinstellung geht. Wer jeden Tag drei Dinge notiert, für die er oder sie dankbar ist, nimmt mit der Zeit sich selbst und das Umfeld positiver wahr, so Schmidt. Das zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen.

Alexandra Loeffner hat einen weiteren Tipp parat - und der beginnt mit etwas Theorie. "Eine zentrale Theorie der Positiven Psychologie ist die Broaden-and-Build-Theorie", sagt sie. Das heißt: Erleben wir positive Emotionen, setzt das kurzfristig Ressourcen frei, die wiederum dabei helfen, langfristige Ressourcen aufzubauen.

Das klingt abstrakt, lässt sich aber gut an einem Beispiel von Alexandra Loeffner zeigen: Wenn man einen Streit mit dem Partner hat, ist es schwer, zu einer Lösung zu kommen. Schließlich steckt man tief in den negativen Emotionen.

Erlebt man dann jedoch etwas Schönes - beispielsweise einen Spaziergang in der Natur - kommt man auf neue Ideen. Man betrachtet den Konflikt aus einer neuen Perspektive, kann ihn im Anschluss lösen. "Das ist möglich, weil ich in dieser Situation positive Emotionen erlebe, die meine Wahrnehmung erweitern", sagt Loeffner.

Übrigens: Kleine Erfolgserlebnisse können am Ende das ganze Leben verändern, weil sie Leichtigkeit und Tatkraft mit sich ziehen. "Vielleicht entwickle ich ein neues Produkt oder schreibe ein tolles Buch, was viel leichter geht, wenn es mir gut geht", so Loeffner. So werde eine Aufwärtsspirale in Bewegung gesetzt.

Schritt für Schritt - das ist das Motto. Joachim Schmidt empfiehlt: "Nehmen Sie sich jeden Tag eine Sache vor, die nur für Sie selbst ist und Ihnen guttut", sagt er. "Versuchen Sie, diese Sache bewusst zu erleben und sich nur auf diese Sache zu konzentrieren."

Auch Bewegung tut der Seele gut: "Durch sportliche Betätigung werden nicht nur Glückshormone freigesetzt, sondern Sie erfahren auch mehr Selbstkontrolle und fühlen sich stärker und selbstbewusster", sagt Schmidt.

Auf Dauer können all diese Trainingseinheiten für die Resilienz zu Mut, Tatkraft und Lebensfreude führen - weitgehend unabhängig von der Pandemie und allem, was um uns herum passiert.