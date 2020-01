Papier-Goodie: Urlaubs-Planer

2020 hat gerade erst begonnen & wir denken schon an den nächsten Trip! Damit du auch so viel Urlaub wie möglich genießen kannst, haben wir einen ganz besonderen Kalender für dich!

Unser DIY-Würfelkalender zeigt dir alle Fenstertage auf einen Blick! Dazu einfach den Würfel vorsichtig aus dem Karton trennen und entlang der Linien falten. Die vorgefalzten Seiten so zusammenkleben, dass es ein in sich geschlossenes Quadrat wird und kurz trocknen lassen – fertig. Damit hast du nicht nur alle Fenstertage für das Jahr 2020 im kompakten Format, sondern auch die Mondphasen, damit man sich noch besser auf den Urlaub vorbereiten kann. Also wir packen schon mal! ;-)

Das süße Goodie findest du im neuen WOMAN, ab 16. Jänner im Handel!